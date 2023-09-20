https://sputnik-georgia.ru/20230920/kriki-i-zharkie-spory-v-parlamente-gruzii-oppozitsiya-pokinula-zal-v-znak-protesta-282456346.html

Крики и жаркие споры в парламенте Грузии: оппозиция покинула зал в знак протеста

Крики и жаркие споры в парламенте Грузии: оппозиция покинула зал в знак протеста

Оппозиционные депутаты потребовали рассмотрения скандала вокруг экс-генпрокурора Парцхаладзе 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T14:34+0400

2023-09-20T14:34+0400

2023-09-20T14:49+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Пленарное заседание парламента Грузии началось с жарких споров вокруг требования оппозиции обсудить вопрос бывшего Генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего в санкционный список США. Сразу после того, как депутаты прошли регистрацию, представители оппозиции отметили, что повестка дня должна быть уточнена, и потребовали рассмотрения вопроса Парцхаладзе. США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. Нацбанк Грузии ранее принял решение повременить с заморозкой счетов. Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым НБ отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список. На требование оппозиции председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили ответил, что повестка дня уже утверждена. Глава грузинского законодательного органа призвал оппозиционных депутатов к спокойствию. "Если у вас есть интерес устроить политические дебаты, то для этого существует соответствующая процедура и вы можете поднять этот вопрос, и, согласно этому, он попадет в повестку дня", – заявил Папуашвили. Однако крики оппозиционных депутатов в зале заседания не утихали. Особенно активным был Вашадзе, который, несмотря на призывы, замечания и предупреждуния со стороны спикера парламенте, продолжал делать заявления со своего места, несмотря на отключенный микрофон. В итоге глава законодательного органа попросил службу приставов выдворить Вашадзе из зала заседаний. "Когда проявляете подобное неуважение, покиньте зал, обращаюсь к Георгию Вашадзе. Если у вас хватает смелости нарушить правила, тогда вам должно хватить смелости покинуть зал", – заявил Папуашвили. После этого зал заседания в знак протеста покинули и другие представители оппозиции.Нацбанк Грузии решил повременить с выполнением санкций против Парцхаладзе >> В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ждут от США доказательств вины Парцхаладзе. Председатель партии Ираклий Кобахидзе напомнил о презумпции невиновности. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, германия, отар парцхаладзе, шалва папуашвили, георгий вашадзе, фсб, грузинская мечта - демократическая грузия