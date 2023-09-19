https://sputnik-georgia.ru/20230919/natsbank-gruzii-reshil-povremenit-s-vypolneniem-sanktsiy-protiv-partskhaladze-282437356.html

Нацбанк Грузии решил повременить с выполнением санкций против Парцхаладзе

Нацбанк Грузии решил повременить с выполнением санкций против Парцхаладзе

Финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами, заявили в Нацбанке 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T22:51+0400

2023-09-19T22:51+0400

2023-09-19T23:16+0400

грузия

новости

политика

сша

отар парцхаладзе

фсб

сгб

национальный банк грузии

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830095_0:53:2201:1291_1920x0_80_0_0_c4919a4d8495b5b7def97e5dcda63b26.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии в целях полной реализации прав и свобод граждан страны, гарантированных Конституцией, разработал и внедрил поправку к приказу Президента Нацбанка от 4 августа 2023 года (N208/04) после того, как США включили в санкционный список бывшего генпрокурора Грузии, сообщает пресс-служба Нацбанка. Накануне Нацбанк Грузии ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями. В правящей партии напомнили регулятору о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования СГБ. Санкции будут применены к гражданину в Грузии в случае: Как подчеркнули в регуляторе, Нацбанк Грузии в случае обнаружения признаков преступления в процессе надзора обязан немедленно проинформировать соответствующие органы для дальнейшего реагирования. Как отмечено в заявлении, финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами. Грузия никогда не была и не станет местом для уклонения от санкций в будущем. С 26 февраля 2022 года, согласно инструкции Национального банка Грузии, финансовые учреждения Грузии полностью работают в соответствии с финансовыми санкциями, введенными США, Евросоюзом и Великобританией против России. США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Бывший Генпрокурор Грузии готов доказать необоснованность санкций США против него>>Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, сша, отар парцхаладзе, фсб, сгб, национальный банк грузии, антироссийские санкции