https://sputnik-georgia.ru/20230920/kto-stoit-za-vvedeniem-sanktsiy-v-otnoshenii-byvshego-genprokurora-gruzii-otvet-mdinaradze-282463459.html

Кто стоит за введением санкций в отношении бывшего генпрокурора Грузии? Ответ Мдинарадзе

Кто стоит за введением санкций в отношении бывшего генпрокурора Грузии? Ответ Мдинарадзе

Политик заговорил о некой крупной и влиятельной группе, однако не уточнил, о какой группе идет речь 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T17:14+0400

2023-09-20T17:14+0400

2023-09-20T17:34+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Бывший Генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе попал в санкционный список США по заказу крупной и влиятельной группы, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. При этом политик не уточнил, о какой крупной и влиятельной группе идет речь.В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ждут от США доказательств вины Парцхаладзе. Председатель партии Ираклий Кобахидзе напомнил о презумпции невиновности. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Скандал вокруг санкционного экс-генпрокурора Грузии: Нацбанк покинули два вице-президента>>Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, германия, отар парцхаладзе, ираклий кобахидзе, госдепартамент сша, фсб, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия