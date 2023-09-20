https://sputnik-georgia.ru/20230920/skandal-vokrug-sanktsionnogo-eks-genprokurora-gruzii-natsbank-pokinuli-dva-vitse-prezidenta-282456982.html

Скандал вокруг санкционного экс-генпрокурора Грузии: Нацбанк покинули два вице-президента

Скандал вокруг санкционного экс-генпрокурора Грузии: Нацбанк покинули два вице-президента

Отставки произошли после заявления Нацбанка о внесении изменений в порядок реализации международного санкционного режима 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T14:59+0400

2023-09-20T14:59+0400

2023-09-20T15:07+0400

грузия

новости

сша

германия

отар парцхаладзе

натия турнава

шалва папуашвили

фсб

единое национальное движение

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24805/08/248050876_0:118:3000:1806_1920x0_80_0_0_9a63a8d761687de01b88ca2e33c79009.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Двое вице-президентов Национального банка Грузии, члены Совета регулятора Арчил Мествиришвили и Папуна Лежава покинули занимаемые должности. Решение об отставке Мествиришвили и Лежава приняли после заявления Нацбанка о внесении изменений в порядок реализации международного санкционного режима в случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться только, если грузинский суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым, НБ отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов бывшего Генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего в санкционный список США. Что касается Папуны Лежава, то он обратился к председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили с заявлением о своей отставке с должности члена Совета с 21 ноября. На сегодняшний день в Совете Нацбанка семь членов – первый вице-президент Натия Турнава, три вице-президента – Арчил Мествиришвили, Папуна Лежава, Николоз Гагуа, три независимых члена – Екатерина Микабадзе, Роберт Синглетар,Екатерина Галдава. Оба вице-президента сообщили о своих решениях через соцсети. Как заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава, принятое регулятором решение об изменении режима выполнения международных санкций относится не к конкретному человеку, а ко всем гражданам Грузии, которые окажутся в санкционном списке. Любые заявления о связи бывшего генпрокуора Грузии Отара Парцхаладзе с решением Нацбанка Турнава назвала поптытками политизировать вопрос. Решение Нацбанка не распространять режим санкций на граждан Грузии уже получило негативную оценку в оппозиции. Партия "Лело для Грузии" начинает консультации с другими оппозиционными силами и называет решение "личным указанием Бидзины Иванишвили". Нацбанк Грузии решил повременить с выполнением санкций против Парцхаладзе >>А вот бывший член самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутат Роман Гоциридзе призвал и. о. президента Нацбанка Натию Турнава подать в отставку. США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, сша, германия, отар парцхаладзе, натия турнава, шалва папуашвили, фсб, единое национальное движение, антироссийские санкции, санкции, национальный банк грузии