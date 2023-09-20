https://sputnik-georgia.ru/20230920/obvinyaemogo-v-ubiystve-zheny-i-teschi-politseyskogo-uvolnyali-so-sluzhby--zayavlenie-mvd-282440551.html
Обвиняемого в убийстве жены и тещи полицейского увольняли со службы – заявление МВД
Обвиняемого в убийстве жены и тещи полицейского увольняли со службы – заявление МВД
МВД осуждает произошедшее и сотрудничает со Специальной следственной службой, которая расследует инцидент 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T10:02+0400
2023-09-20T10:02+0400
2023-09-20T11:40+0400
грузия
происшествия
вахтанг гомелаури
георгий гахария
специальная следственная служба
мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Департамент стратегических коммуникаций МВД Грузии обнародовал заявление по поводу распространенной в СМИ информации об увольнении и восстановлении на службе сотрудника полиции, обвиняемого в убийстве жены и тещи на улице Долидзе в Тбилиси, говорится в заявлении МВД, сообщает Первый канал. По информации телекомпании "Пирвели", обвиняемый в убийстве сотрудник МВД был уволен из ведомства в сентябре 2018 года и принят на службу уже главой МВД Вахтангом Гомелаури. Должность министра внутренних дел Грузии в ноябре 2018 года занимал лидер оппозиционной партии "За Грузию", экс-премьер Георгий Гахария. МВД осуждает произошедшее и сотрудничает со Специальной следственной службой, которая расследует инцидент. Действующий сотрудник МВД выстрелил в свою бывшую жену и тещу из пистолета, после чего попытался покончить с собой. Инцидент произошел прошлой ночью на улице Долидзе в Тбилиси. По словам очевидцев, двойное убийство произошло на глазах у двух несовершеннолетних детей стрелявшего возрастом 13 и 15 лет. Застрелил жену и тещу при детях: полицейский в Грузии обвиняется в двойном убийстве >>Следствие ведется по статье "Умышленное убийство двух или более лиц". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением. В деле о двойном убийстве присутствует и т. н. золотой свидетель, который, по информации СМИ, находился в уборной во время инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, вахтанг гомелаури, георгий гахария, специальная следственная служба, мвд грузии
грузия, происшествия, вахтанг гомелаури, георгий гахария, специальная следственная служба, мвд грузии
Обвиняемого в убийстве жены и тещи полицейского увольняли со службы – заявление МВД
10:02 20.09.2023 (обновлено: 11:40 20.09.2023)
МВД осуждает произошедшее и сотрудничает со Специальной следственной службой, которая расследует инцидент
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Департамент стратегических коммуникаций МВД Грузии обнародовал заявление по поводу распространенной в СМИ информации об увольнении и восстановлении на службе сотрудника полиции, обвиняемого в убийстве жены и тещи на улице Долидзе в Тбилиси, говорится в заявлении МВД, сообщает Первый канал.
По информации телекомпании "Пирвели", обвиняемый в убийстве сотрудник МВД был уволен из ведомства в сентябре 2018 года и принят на службу уже главой МВД Вахтангом Гомелаури.
"В целях информирования общественности хотели бы уточнить, что в июле 2018 года указанное лицо было уволено из рядов Министерства по тогдашнему решению министра внутренних дел, однако в ноябре того же года во время своего служения он был вновь принят на службу", – говорится в заявлении.
Должность министра внутренних дел Грузии в ноябре 2018 года занимал лидер оппозиционной партии "За Грузию", экс-премьер Георгий Гахария.
МВД осуждает произошедшее и сотрудничает со Специальной следственной службой, которая расследует инцидент.
Действующий сотрудник МВД выстрелил в свою бывшую жену и тещу из пистолета, после чего попытался покончить с собой. Инцидент произошел прошлой ночью на улице Долидзе в Тбилиси. По словам очевидцев, двойное убийство произошло на глазах у двух несовершеннолетних детей стрелявшего возрастом 13 и 15 лет.
Следствие ведется по статье "Умышленное убийство двух или более лиц". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.
В деле о двойном убийстве присутствует и т. н. золотой свидетель, который, по информации СМИ, находился в уборной во время инцидента.