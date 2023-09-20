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Полиция в Испании изъяла 4,5 тонны гашиша
Полиция в Испании изъяла 4,5 тонны гашиша
В ходе операции задержали 17 человек 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T21:30+0400
2023-09-20T21:30+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Полиция Испании перехватила четыре с половиной тонны гашиша, а также несколько единиц боевого оружия в городе Эль Гарраф в Каталонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел страны. Во время операции было задержано 17 человек, изъято несколько единиц оружия. Проведенная операция - часть операции "Рескатада", которая начата в мае 2019 года и направлена на ликвидацию важной преступной организации, занимавшейся крупномасштабным оборотом гашиша и приемом ранее похищенных электронных устройств. С тех пор было задержано 50 человек, включая стажера полиции, перехвачено 5,7 тонны гашиша, 325 тысяч евро наличными и 275 тысяч евро, размещенных на банковских счетах, связанных с этой группировкой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, испания
в мире, новости, происшествия, испания
Полиция в Испании изъяла 4,5 тонны гашиша
21:30 20.09.2023 (обновлено: 22:14 20.09.2023)
В ходе операции задержали 17 человек
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik.
Полиция Испании перехватила четыре с половиной тонны гашиша, а также несколько единиц боевого оружия в городе Эль Гарраф в Каталонии, сообщает РИА Новости
со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
"В ходе комплексной операции, проведенной 30 августа, были перехвачены два грузовых автомобиля с 4,5 тонн гашиша, когда они перевозили контрабанду вдоль побережья Эль Гарраф в Барселоне", - говорится в сообщении.
Во время операции было задержано 17 человек, изъято несколько единиц оружия.
Проведенная операция - часть операции "Рескатада", которая начата в мае 2019 года и направлена на ликвидацию важной преступной организации, занимавшейся крупномасштабным оборотом гашиша и приемом ранее похищенных электронных устройств.
С тех пор было задержано 50 человек, включая стажера полиции, перехвачено 5,7 тонны гашиша, 325 тысяч евро наличными и 275 тысяч евро, размещенных на банковских счетах, связанных с этой группировкой.