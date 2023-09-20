https://sputnik-georgia.ru/20230920/politsiya-v-ispanii-izyala-45-tonny-gashisha-282472878.html

Полиция в Испании изъяла 4,5 тонны гашиша

Полиция в Испании изъяла 4,5 тонны гашиша

В ходе операции задержали 17 человек 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T21:30+0400

2023-09-20T21:30+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Полиция Испании перехватила четыре с половиной тонны гашиша, а также несколько единиц боевого оружия в городе Эль Гарраф в Каталонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел страны. Во время операции было задержано 17 человек, изъято несколько единиц оружия. Проведенная операция - часть операции "Рескатада", которая начата в мае 2019 года и направлена на ликвидацию важной преступной организации, занимавшейся крупномасштабным оборотом гашиша и приемом ранее похищенных электронных устройств. С тех пор было задержано 50 человек, включая стажера полиции, перехвачено 5,7 тонны гашиша, 325 тысяч евро наличными и 275 тысяч евро, размещенных на банковских счетах, связанных с этой группировкой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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