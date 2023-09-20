https://sputnik-georgia.ru/20230920/velikobritaniya-uvelichivaet-stoimost-viz-282451346.html

Великобритания увеличивает стоимость виз

Великобритания увеличивает стоимость виз

Цена разрешения на въезд на срок до полугода увеличится со 100 до 115 фунтов 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T13:03+0400

2023-09-20T13:03+0400

2023-09-20T13:06+0400

новости

в мире

великобритания

визовый режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0a/272094036_0:0:3160:1779_1920x0_80_0_0_42ddee593018b39e6edb53704a5f245e.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Британские власти приняли решение с 4 октября увеличить стоимость виз на въезд в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на кабинет министров королевства.После того, как инициатива будет одобрена парламентом, цена разрешения на въезд на срок до полугода увеличится со 100 до 115 фунтов. Сбор за подачу заявления на студенческую визу – на 127 фунтов, до 490 фунтов.Великобритания ввела транзитные визы для граждан Грузии – пояснения МИД>>Также вырастет сбор за выдачу визы, подтверждений о приеме на учебу, оформление бессрочного разрешения на въезд и на пребывание в Великобритании, стоимость проездных документов для беженцев и ряд других услуг.По словам министерства внутренних дел, повышение сборов позволит улучшить работу миграционной системы и в то же время сохранить статус Великобритании как привлекательной для учебы и работы страны.Оплата сборов возможна только международными банковскими картами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, великобритания, визовый режим