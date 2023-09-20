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Великобритания увеличивает стоимость виз
Великобритания увеличивает стоимость виз
Цена разрешения на въезд на срок до полугода увеличится со 100 до 115 фунтов 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Британские власти приняли решение с 4 октября увеличить стоимость виз на въезд в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на кабинет министров королевства.После того, как инициатива будет одобрена парламентом, цена разрешения на въезд на срок до полугода увеличится со 100 до 115 фунтов. Сбор за подачу заявления на студенческую визу – на 127 фунтов, до 490 фунтов.Великобритания ввела транзитные визы для граждан Грузии – пояснения МИД&gt;&gt;Также вырастет сбор за выдачу визы, подтверждений о приеме на учебу, оформление бессрочного разрешения на въезд и на пребывание в Великобритании, стоимость проездных документов для беженцев и ряд других услуг.По словам министерства внутренних дел, повышение сборов позволит улучшить работу миграционной системы и в то же время сохранить статус Великобритании как привлекательной для учебы и работы страны.Оплата сборов возможна только международными банковскими картами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, в мире, великобритания, визовый режим
новости, в мире, великобритания, визовый режим

Великобритания увеличивает стоимость виз

13:03 20.09.2023 (обновлено: 13:06 20.09.2023)
© photo: Sputnik / Александр МакаровВестминстерский мост через Темзу в Лондоне
Вестминстерский мост через Темзу в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2023
© photo: Sputnik / Александр Макаров
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Цена разрешения на въезд на срок до полугода увеличится со 100 до 115 фунтов
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Британские власти приняли решение с 4 октября увеличить стоимость виз на въезд в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на кабинет министров королевства.
После того, как инициатива будет одобрена парламентом, цена разрешения на въезд на срок до полугода увеличится со 100 до 115 фунтов. Сбор за подачу заявления на студенческую визу – на 127 фунтов, до 490 фунтов.
Великобритания ввела транзитные визы для граждан Грузии – пояснения МИД>>
Также вырастет сбор за выдачу визы, подтверждений о приеме на учебу, оформление бессрочного разрешения на въезд и на пребывание в Великобритании, стоимость проездных документов для беженцев и ряд других услуг.
По словам министерства внутренних дел, повышение сборов позволит улучшить работу миграционной системы и в то же время сохранить статус Великобритании как привлекательной для учебы и работы страны.
Оплата сборов возможна только международными банковскими картами.
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