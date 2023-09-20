https://sputnik-georgia.ru/20230920/vlasti-gruzii-sdelayut-vse-dlya-polucheniya-statusa-kandidata-v-es--deputat-282446928.html

Власти Грузии сделают все для получения статуса кандидата в ЕС – депутат

Власти Грузии сделают все для получения статуса кандидата в ЕС – депутат

Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T11:33+0400

2023-09-20T11:33+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" делает все возможное, чтобы в условиях справедливого решения страна получила статус кандидаты на вступление в Евросоюз, заявил заместитель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Алуда Гудушаури. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Как отметил депутат, если Грузия добилась какого-либо ощутимого прогресса в плане интеграции с Европой, то страна достигла всего этого именно при правлении "Грузинской мечты". Грузия в ожидании статуса Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Грузия не смирится с отказом в предоставлении статуса кандидата в ЕС – премьер>>Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, молдова, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, евросоюз, грузия - евросоюз