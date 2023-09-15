https://sputnik-georgia.ru/20230915/gruziya-ne-smiritsya-s-otkazom-v-predostavlenii-statusa-kandidata-v-es--premer-282298403.html

Грузия не смирится с отказом в предоставлении статуса кандидата в ЕС – премьер

Грузия не смирится с отказом в предоставлении статуса кандидата в ЕС – премьер

Грузия ни с кем себя не сравнивает, а просит заслуженного статуса, подчеркнул глава правительства 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T12:52+0400

2023-09-15T12:52+0400

2023-09-15T13:26+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

украина

молдова

ираклий гарибашвили

ираклий кобахидзе

жозеп боррель

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/03/280882671_147:270:1562:1066_1920x0_80_0_0_2f2ded07dc15c2168afbd3becebb63ad.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Отказ в предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление с Евросоюз будет большой ошибкой и несправедливостью, с которой власти страны не смирятся, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в пятницу. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Грузия ни с кем себя не сравнивает, а просит заслуженного статуса, подчеркнул глава правительства. "Особенно учитывая геополитическую реальность, которая сложилась во всем мире, в нашем регионе и на европейском континенте, а также учитывая результаты, достижения, которые мы, наша команда, наша партия и парламент добились вместе с правительством, – заявил премьер. "50/50" – Кобахидзе оценил шансы Грузии на предоставление статуса кандидата ЕС>>Как отметил Гарибашвили, на следующей неделе правящая команда отреагирует на все пункты, которые были рассмотрены с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем во время его визита в Грузию. "Мы сделаем максимум. Этот процесс также будет закрыт на той неделе. Думаю, максимум до конца месяца", – подчеркнул Гарибашвили. Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. "Двери ЕС открыты, но..." – Боррель обратился к Грузии>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

украина

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, украина, молдова, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, жозеп боррель, еврокомиссия, еспч