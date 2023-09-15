https://sputnik-georgia.ru/20230915/gruziya-ne-smiritsya-s-otkazom-v-predostavlenii-statusa-kandidata-v-es--premer-282298403.html
Грузия не смирится с отказом в предоставлении статуса кандидата в ЕС – премьер
Грузия не смирится с отказом в предоставлении статуса кандидата в ЕС – премьер
Грузия ни с кем себя не сравнивает, а просит заслуженного статуса, подчеркнул глава правительства 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T12:52+0400
2023-09-15T12:52+0400
2023-09-15T13:26+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Отказ в предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление с Евросоюз будет большой ошибкой и несправедливостью, с которой власти страны не смирятся, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в пятницу. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Грузия ни с кем себя не сравнивает, а просит заслуженного статуса, подчеркнул глава правительства. "Особенно учитывая геополитическую реальность, которая сложилась во всем мире, в нашем регионе и на европейском континенте, а также учитывая результаты, достижения, которые мы, наша команда, наша партия и парламент добились вместе с правительством, – заявил премьер. "50/50" – Кобахидзе оценил шансы Грузии на предоставление статуса кандидата ЕС>>Как отметил Гарибашвили, на следующей неделе правящая команда отреагирует на все пункты, которые были рассмотрены с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем во время его визита в Грузию. "Мы сделаем максимум. Этот процесс также будет закрыт на той неделе. Думаю, максимум до конца месяца", – подчеркнул Гарибашвили. Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. "Двери ЕС открыты, но..." – Боррель обратился к Грузии>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, молдова, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, жозеп боррель, еврокомиссия, еспч
Грузия не смирится с отказом в предоставлении статуса кандидата в ЕС – премьер
12:52 15.09.2023 (обновлено: 13:26 15.09.2023)
Грузия ни с кем себя не сравнивает, а просит заслуженного статуса, подчеркнул глава правительства
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Отказ в предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление с Евросоюз будет большой ошибкой и несправедливостью, с которой власти страны не смирятся, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в пятницу.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
"Все будет сделано с нашей стороны, поэтому нет и больше не будет причин, по которым страна не должна получить статус. Еще раз повторяю, это будет очень большая ошибка и очень большая несправедливость, с которой мы не смиримся. Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС", – заявил Гарибашвили.
Грузия ни с кем себя не сравнивает, а просит заслуженного статуса, подчеркнул глава правительства.
"Особенно учитывая геополитическую реальность, которая сложилась во всем мире, в нашем регионе и на европейском континенте, а также учитывая результаты, достижения, которые мы, наша команда, наша партия и парламент добились вместе с правительством, – заявил премьер.
Как отметил Гарибашвили, на следующей неделе правящая команда отреагирует на все пункты, которые были рассмотрены с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем во время его визита в Грузию.
"Мы сделаем максимум. Этот процесс также будет закрыт на той неделе. Думаю, максимум до конца месяца", – подчеркнул Гарибашвили.
Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.