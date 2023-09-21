https://sputnik-georgia.ru/20230921/borba-s-vorovskim-mirov-v-gruzii--politsiya-zaderzhala-13-chelovek-282524510.html

Борьба с воровским миров в Грузии – полиция задержала 13 человек

Борьба с воровским миров в Грузии – полиция задержала 13 человек

Обвиняемые принимали решения, следуя так называемым воровским традициям 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T18:14+0400

2023-09-21T18:14+0400

2023-09-21T18:14+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

батуми

аджария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824828_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_06a462f89dd34288e2899f1385c88eb5.jpg

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 13 человек за связь с "воровским миром", еще двум ворам в законе обвинения предъявлены заочно, сообщает пресс-служба МВД. Аресты были произведены в Тбилиси, Батуми (Аджария), Ланчхути (Гурия) и Цагери (Рача Лечхуми - Квемо Сванети). Среди задержанных есть рецидивисты. Заочно обвинения предъявлены Роману Хмаладзе и Левану Маргия, которые находятся за пределами Грузии. По данным следствия, фигуранты дела контактировали с ворами в законе за рубежом для разрешения финансовых споров между гражданами и получения личной выгоды. Обвиняемые принимали решения, следуя так называемым воровским традициям и обязывали одну из сторон за определенное время выплатить деньги. В случае, если им не подчинялись, по указанию воров в законе их избивали. В рамках следствия выяснилось, что граждане, связанные с "воровским миром", потребовали у одного из обвиняемых поделиться с ними выигранной в онлайн-казино крупной суммой денег ("воровской долей"). Для решения вопроса они устроили в Тбилиси так называемую "воровскую разборку" и сообщили об этом вору в законе Джейрану Кинцуразшвили, который пообещал помочь, используя свое криминальное влияние. После этого была перечислена денежная сумма для "воров в законе" и криминальных авторитетов. Телефон выдал владельца: задержанного в Грузии уличили в связях с воровским миром>>При обыске жилых домов обвиняемых полиция изъяла в качестве вещественных доказательств автомобиль, золотые изделия и мобильные телефоны задержанных, при помощи которых они общались друг с другом и с "ворами в законе" за рубежом. Также при обыске жилого дома одного из обвиняемых были изъяты автомат, обойма и около 50 патронов, а у второго обвиняемого – наркотическое средство марихуана. Следствие ведется по нескольким пунктам статьи "Членство в воровском сообществе", "Вор в законе" и статье "Незаконные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия". Членство "в воровском сообществе" наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет, а пребывание лица в положении "вора в законе" наказывается лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет. За незаконное хранение оружия им грозит от трех до шести лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

батуми

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси, батуми, аджария