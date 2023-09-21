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Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды более чем на сутки
Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды более чем на сутки
Технические бригады проведут работы в интенсивном круглосуточном режиме у моста Шаликашвили с 11:00 22 сентября до 15:00 23 сентября 21.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-21T22:11+0400
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грузия
новости
общество
georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Жители Дидубийского района Тбилиси останутся без воды 22 сентября более чем на сутки из-за работ по подключению к новой сети водоснабжения в рамках масштабного ремонта проспекта Церетели, сообщает пресс-служба водораспределительной компании Georgian Water and Power. На восстановление и обновление проспекта Церетели из столичного бюджета выделено более 28,4 миллиона лари (около 11 миллионов долларов). Подача воды будет ограничена абонентам на проспекте Церетели, улицах Мирцхулава, Цхалтубо, Самтредиа, Станиславского, Бакрадзе, Гоголаури, Вани, Кедия, Кереселидзе, Гветадзе и Пипия. С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте компании. Georgian Water and Power приносит извинения абонентам за неудобства. Пока водоснабжение не будет полностью восстановлено, компания обещает поставлять воду населению в цистернах. GWP рассылает абонентам информацию об ограничении и восстановлении подачи воды в виде SMS-сообщения. Подробную информацию можно узнать через горячую линию компании (293 11 11) или на сайте компании. Ремонт проспекта Церетели в Мэрии Тбилиси обещали завершить к январю 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, georgian water and power
Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды более чем на сутки
22:11 21.09.2023 (обновлено: 22:40 21.09.2023)
Технические бригады проведут работы в интенсивном круглосуточном режиме у моста Шаликашвили с 11:00 22 сентября до 15:00 23 сентября
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Жители Дидубийского района Тбилиси останутся без воды 22 сентября более чем на сутки из-за работ по подключению к новой сети водоснабжения в рамках масштабного ремонта проспекта Церетели, сообщает пресс-служба водораспределительной компании Georgian Water and Power.
На восстановление и обновление проспекта Церетели из столичного бюджета выделено более 28,4 миллиона лари (около 11 миллионов долларов).
Технические бригады компании проведут работы в интенсивном круглосуточном режиме у моста Шаликашвили с 11:00 22 сентября до 15:00 23 сентября.
Подача воды будет ограничена абонентам на проспекте Церетели, улицах Мирцхулава, Цхалтубо, Самтредиа, Станиславского, Бакрадзе, Гоголаури, Вани, Кедия, Кереселидзе, Гветадзе и Пипия. С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте
компании.
Georgian Water and Power приносит извинения абонентам за неудобства. Пока водоснабжение не будет полностью восстановлено, компания обещает поставлять воду населению в цистернах.
GWP рассылает абонентам информацию об ограничении и восстановлении подачи воды в виде SMS-сообщения. Подробную информацию можно узнать через горячую линию компании (293 11 11) или на сайте компании.
Ремонт проспекта Церетели в Мэрии Тбилиси обещали завершить к январю 2024 года.