https://sputnik-georgia.ru/20230921/finansovyy-sektor-gruzii-silnyy-i-ustoychivyy--glava-natsbanka-282500797.html

Финансовый сектор Грузии сильный и устойчивый – глава Нацбанка

Финансовый сектор Грузии сильный и устойчивый – глава Нацбанка

Представители оппозиции заявили, что скандал в Нацбанке отразится на предоставлении банковских услуг гражданам Грузии 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T14:56+0400

2023-09-21T14:56+0400

2023-09-21T14:58+0400

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ираклий кобахидзе

сша

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Никаких проблем с использованием банковских сервисов в Грузии нет и не будет, финансовый сектор страны устойчив и силен как никогда, заявила и. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава в эфире телеканала "Имеди". Скандал вокруг Нацбанка из-за ухода трех вице-президентов и советника главы регулятора на фоне отмены заморозки счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США, вызвал волнения среди грузинской общественности. Часть оппозиции выразила опасения, что из-за этого гражданам будет нанесен огромный ущерб, т. к. они не смогут воспользоваться банковскими услугами, кредитными картами, а также банки Грузии отключат от системы SWIFT, что ограничит денежные переводы в страну.По ее словам, у банков страны достаточно ликвидности, и никаких проблем в этом плане не возникнет. Турнава призвала общественность не поддаваться на вредоносные заявления различных ангажированных политиков. С начала недели лари обесценился на 1,6%. Нацбанк установил обменный курс лари по отношению к доллару на понедельник в размере 2,6333 GEL/$1, на вторник – 2,6360 GEL/$1, на среду – 2,6412 GEL/$1, а на четверг – 2,6750 GEL/$1.Скандал вокруг НабанкаНацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили регулятору о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасноти.И уже 19 сентября Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список.Не смогли противостоять давлению – Турнава об отставке членов Совета Нацбанка Грузии>>В результате, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Турнава покинуть занимаемую должность. Ранее президент прямо обвинила председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе в угрозах в адрес Нацбанка. По словам Зурабишвили, для нее было еще более неприемлемым, что Турнава поддалась этой угрозе со стороны председателя "Грузинской мечты".По словам Кобахидзе, никакое давление на изменение решения регулятора оказано не было, а лишь была дана правовая оценка первоначальному решению Нацбанка, который ее переосмыслил в правовом ключе.Ранее Кобахидзе заявил, что первоначальное решение Нацбанка по Парцхаладзе прямо противоречит Конституции Грузии и Европейской конвенции по правам человека, где говорится о презумпции невиновности, так как было назначено правовое наказание в отношении конкретного лица, хотя ему не вынесен соответствующий приговор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, натия турнава, отар парцхаладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, сша, национальный банк грузии