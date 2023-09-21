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Не смогли противостоять давлению – Турнава об отставке членов совета Нацбанка Грузии
Не смогли противостоять давлению – Турнава об отставке членов совета Нацбанка Грузии
Однако, по словам Турнава, в совете остались другие не менее профессиональные члены 21.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-21T12:15+0400
2023-09-21T12:15+0400
2023-09-21T12:15+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Члены совета Национального банка Грузии не смогли противостоять политическому давлению и приняли политизированное решение об отставке со своих должностей, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава. Трое вице-президентов и советник главы Нацбанка в среду приняли решение об отставке после решения регулятора отменить заморозку счетов бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, который попал под санкции США. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который распространял "пагубное влияние" России на Грузию. Однако, как отметила Турнава, в совете остались другие не менее профессиональные члены, которые более ответственно относятся к ведомству. "Это практически классический пример политического давления, которое сейчас развивается вокруг Нацбанка, Совета", – отметила Турнава. При этом Турнава уверяет, что проблемы функционированию Нацбанка создаваться не будет. "Национальный банк функционировал стабильно и будет функционировать и впредь", – подчеркнула Турнава.Президент Грузии призвала главу Нацбанка подать в отставку>>Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили регулятору о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности. И уже 19 сентября Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список. Санкции против Парцхаладзе США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>Кроме того сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России", и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, сша, тбилиси, германия, отар парцхаладзе, натия турнава, фсб, грузинская мечта - демократическая грузия
Не смогли противостоять давлению – Турнава об отставке членов совета Нацбанка Грузии
Однако, по словам Турнава, в совете остались другие не менее профессиональные члены
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Члены совета Национального банка Грузии не смогли противостоять политическому давлению и приняли политизированное решение об отставке со своих должностей, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава.
Трое вице-президентов и советник главы Нацбанка в среду приняли решение об отставке после решения регулятора отменить заморозку счетов бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, который попал под санкции США. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который распространял "пагубное влияние" России на Грузию.
"Это очень печально, но у каждого разная степень выносливости к этому давлению. Я не знаю, почему коллеги-профессионалы приняли такое решение. Точнее, я знаю – это в большей степени политизированное решение. К сожалению для меня, я должна сказать, что они не смогли противостоять политическому давлению", – заявила Турнава.
Однако, как отметила Турнава, в совете остались другие не менее профессиональные члены, которые более ответственно относятся к ведомству.
"Это практически классический пример политического давления, которое сейчас развивается вокруг Нацбанка, Совета", – отметила Турнава.
При этом Турнава уверяет, что проблемы функционированию Нацбанка создаваться не будет.
"Национальный банк функционировал стабильно и будет функционировать и впредь", – подчеркнула Турнава.
Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили регулятору о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности.
И уже 19 сентября Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список.
Санкции против Парцхаладзе
США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.
По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.
Кроме того сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России", и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".
Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.
Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии.
Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.