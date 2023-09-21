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Не смогли противостоять давлению – Турнава об отставке членов совета Нацбанка Грузии

Не смогли противостоять давлению – Турнава об отставке членов совета Нацбанка Грузии

Однако, по словам Турнава, в совете остались другие не менее профессиональные члены 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T12:15+0400

2023-09-21T12:15+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Члены совета Национального банка Грузии не смогли противостоять политическому давлению и приняли политизированное решение об отставке со своих должностей, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава. Трое вице-президентов и советник главы Нацбанка в среду приняли решение об отставке после решения регулятора отменить заморозку счетов бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, который попал под санкции США. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который распространял "пагубное влияние" России на Грузию. Однако, как отметила Турнава, в совете остались другие не менее профессиональные члены, которые более ответственно относятся к ведомству. "Это практически классический пример политического давления, которое сейчас развивается вокруг Нацбанка, Совета", – отметила Турнава. При этом Турнава уверяет, что проблемы функционированию Нацбанка создаваться не будет. "Национальный банк функционировал стабильно и будет функционировать и впредь", – подчеркнула Турнава.Президент Грузии призвала главу Нацбанка подать в отставку>>Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили регулятору о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности. И уже 19 сентября Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список. Санкции против Парцхаладзе США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>Кроме того сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России", и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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