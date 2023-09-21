https://sputnik-georgia.ru/20230921/kak-obstoit-situatsiya-na-granitse-gruzii-s-armeniy--282502566.html
Как обстоит ситуация на границе Грузии с Армений?
Как обстоит ситуация на границе Грузии с Армений?
В Армении напряженная обстановка из-за последних событий в Нагорном Карабахе 21.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-21T15:34+0400
2023-09-21T15:34+0400
2023-09-21T15:37+0400
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ильхам алиев
азербайджан
карабахский конфликт
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Ситуация на грузино-армянской границе, ТПП "Садахло", спокойная, есть небольшая очередь с грузинской стороны, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места. Время прохождения границы занимает приблизительно 20 минут. Среди переходящих границу в основном грузины и армяне, отмечает корреспондент.Концерт Снуп Догга в Ереване перенесли>>Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ереван, армения, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, карабахский конфликт
грузия, политика, новости, ереван, армения, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, карабахский конфликт
Как обстоит ситуация на границе Грузии с Армений?
15:34 21.09.2023 (обновлено: 15:37 21.09.2023)
В Армении напряженная обстановка из-за последних событий в Нагорном Карабахе
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik.
Ситуация на грузино-армянской границе, ТПП "Садахло", спокойная, есть небольшая очередь с грузинской стороны, сообщает корреспондент Sputnik Грузия
с места.
Время прохождения границы занимает приблизительно 20 минут. Среди переходящих границу в основном грузины и армяне, отмечает корреспондент.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.