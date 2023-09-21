https://sputnik-georgia.ru/20230921/kak-ogranichenie-na-eksport-benzina-iz-rossii-otrazitsya-na-gruzii--otvet-eksperta-282534167.html
Как ограничение на экспорт бензина из России отразится на Грузии – ответ эксперта
Как ограничение на экспорт бензина из России отразится на Грузии – ответ эксперта
В первом полугодии наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован из России – 449,5 тысячи тонн, что составляет 81,1% всего импорта 21.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-21T22:35+0400
2023-09-21T22:35+0400
2023-09-21T22:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Повысится ли стоимость топлива в Грузии на фоне ограничения экспорта на российский бензин и дизель, пока сказать сложно, но однозначно, что дефицита продукции не будет, заявил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вахтанг Иобашвили Sputnik Грузия. Правительство России временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, в целях стабилизации внутреннего рынка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Он считает, что стоит подождать развития событий, в частности, заявления со стороны Азербайджана, откуда Грузия уже получает дизельное топливо стандарта Евро-5. "Посмотрим, что будет по поставкам бензина. Азербайджан всегда протягивал нам руку помощи", – сказал Иобашвили. Кроме того, по его словам, Болгария и Румыния тоже важные рынки для Грузии. Он пояснил, что компания "Ромпетрол" в Грузии полностью зависит от румынских нефтеперерабатывающих заводов. Также поставки осуществляются из собственных заводов компании Lukoil в Болгарии. Россия ввела ограничения на экспорт бензина >>"Все это будет сбалансировано, и мы придем к чему-то такому, что будет приемлемо для рынка, потребителя и компаний", – отметил Иобашвили. Он отметил, что в целом мировой рынок нефти непредсказуем, мы каждый день получаем существующий Platts, и цена на него устанавливается ежедневно, поэтому каждый день могут быть разные данные. В январе-июне 2023 года импорт бензина и дизельного топлива в Грузию составил 554,2 тысячи тонн, на 6,2% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года. В первом полугодии наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован из России – 449,5 тысячи тонн, что составляет 81,1% всего импорта. Далее идут Румыния – 77,6 тыс. тонн – 14%, Туркменистан – 11,4 тыс. тонн – 2%, Азербайджан – 9,5 тыс. тонн – 1,7%, Беларусь – 5 тыс. тонн – 0,9%, Объединенные Арабские Эмираты – 1 тыс. тонн - 0,2%, Украина – 0,1 тыс. тонн – 0,02%, Болгария – 0,1 тыс. тонн – 0,02%.В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, россия, бензин, цены на топливо, союз импортеров нефтепродуктов грузии, румыния, азербайджан, болгария
грузия, экономика, новости, россия, бензин, цены на топливо, союз импортеров нефтепродуктов грузии, румыния, азербайджан, болгария
Как ограничение на экспорт бензина из России отразится на Грузии – ответ эксперта
22:35 21.09.2023 (обновлено: 22:52 21.09.2023)
В первом полугодии наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован из России – 449,5 тысячи тонн, что составляет 81,1% всего импорта
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Повысится ли стоимость топлива в Грузии на фоне ограничения экспорта на российский бензин и дизель, пока сказать сложно, но однозначно, что дефицита продукции не будет, заявил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вахтанг Иобашвили Sputnik Грузия.
Правительство России временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, в целях стабилизации внутреннего рынка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы не создадим дефицита, мы не сможем его создать, поэтому нам придется поставлять из других источников. Это европейские рынки, Греция, Румыния, Болгария", – заявил Иобашвили.
Он считает, что стоит подождать развития событий, в частности, заявления со стороны Азербайджана, откуда Грузия уже получает дизельное топливо стандарта Евро-5.
"Посмотрим, что будет по поставкам бензина. Азербайджан всегда протягивал нам руку помощи", – сказал Иобашвили.
Кроме того, по его словам, Болгария и Румыния тоже важные рынки для Грузии. Он пояснил, что компания "Ромпетрол" в Грузии полностью зависит от румынских нефтеперерабатывающих заводов. Также поставки осуществляются из собственных заводов компании Lukoil в Болгарии.
"Все это будет сбалансировано, и мы придем к чему-то такому, что будет приемлемо для рынка, потребителя и компаний", – отметил Иобашвили.
Он отметил, что в целом мировой рынок нефти непредсказуем, мы каждый день получаем существующий Platts, и цена на него устанавливается ежедневно, поэтому каждый день могут быть разные данные.
"Поэтому увеличится или уменьшится цена, не будем забегать вперед, посмотрим, что будет. Самое главное, что рынок нефтепродуктов Грузии не создаст дефицита", – заявил Иобашвили.
В январе-июне 2023 года импорт бензина и дизельного топлива в Грузию составил 554,2 тысячи тонн, на 6,2% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года.
В первом полугодии наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован из России – 449,5 тысячи тонн, что составляет 81,1% всего импорта.
Далее идут Румыния – 77,6 тыс. тонн – 14%, Туркменистан – 11,4 тыс. тонн – 2%, Азербайджан – 9,5 тыс. тонн – 1,7%, Беларусь – 5 тыс. тонн – 0,9%, Объединенные Арабские Эмираты – 1 тыс. тонн - 0,2%, Украина – 0,1 тыс. тонн – 0,02%, Болгария – 0,1 тыс. тонн – 0,02%.
В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.