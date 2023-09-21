https://sputnik-georgia.ru/20230921/kak-ogranichenie-na-eksport-benzina-iz-rossii-otrazitsya-na-gruzii--otvet-eksperta-282534167.html

Как ограничение на экспорт бензина из России отразится на Грузии – ответ эксперта

Как ограничение на экспорт бензина из России отразится на Грузии – ответ эксперта

В первом полугодии наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован из России – 449,5 тысячи тонн, что составляет 81,1% всего импорта 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T22:35+0400

2023-09-21T22:35+0400

2023-09-21T22:52+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Повысится ли стоимость топлива в Грузии на фоне ограничения экспорта на российский бензин и дизель, пока сказать сложно, но однозначно, что дефицита продукции не будет, заявил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вахтанг Иобашвили Sputnik Грузия. Правительство России временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, в целях стабилизации внутреннего рынка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Он считает, что стоит подождать развития событий, в частности, заявления со стороны Азербайджана, откуда Грузия уже получает дизельное топливо стандарта Евро-5. "Посмотрим, что будет по поставкам бензина. Азербайджан всегда протягивал нам руку помощи", – сказал Иобашвили. Кроме того, по его словам, Болгария и Румыния тоже важные рынки для Грузии. Он пояснил, что компания "Ромпетрол" в Грузии полностью зависит от румынских нефтеперерабатывающих заводов. Также поставки осуществляются из собственных заводов компании Lukoil в Болгарии. Россия ввела ограничения на экспорт бензина >>"Все это будет сбалансировано, и мы придем к чему-то такому, что будет приемлемо для рынка, потребителя и компаний", – отметил Иобашвили. Он отметил, что в целом мировой рынок нефти непредсказуем, мы каждый день получаем существующий Platts, и цена на него устанавливается ежедневно, поэтому каждый день могут быть разные данные. В январе-июне 2023 года импорт бензина и дизельного топлива в Грузию составил 554,2 тысячи тонн, на 6,2% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года. В первом полугодии наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован из России – 449,5 тысячи тонн, что составляет 81,1% всего импорта. Далее идут Румыния – 77,6 тыс. тонн – 14%, Туркменистан – 11,4 тыс. тонн – 2%, Азербайджан – 9,5 тыс. тонн – 1,7%, Беларусь – 5 тыс. тонн – 0,9%, Объединенные Арабские Эмираты – 1 тыс. тонн - 0,2%, Украина – 0,1 тыс. тонн – 0,02%, Болгария – 0,1 тыс. тонн – 0,02%.В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, россия, бензин, цены на топливо, союз импортеров нефтепродуктов грузии, румыния, азербайджан, болгария