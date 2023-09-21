https://sputnik-georgia.ru/20230921/meriya-tbilisi-rasshiryaet-programmu-finansirovaniya-patsientov-s-rasseyannym-sklerozom-282462562.html

Мэрия Тбилиси расширяет программу финансирования пациентов с рассеянным склерозом

Мэрия Тбилиси расширяет программу финансирования пациентов с рассеянным склерозом

Бенефициары программы – граждане Грузии, зарегистрированные в Тбилиси, в возрасте от 15 до 60 лет включительно 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T08:00+0400

2023-09-21T08:00+0400

2023-09-21T08:00+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Все жители Тбилиси, а не только соцнезащищенные, получат 100% финансирование необходимых лекарств и обследований для лечения рассеянного склероза, сообщил столичный мэр Каха Каладзе.До указанного изменения городская служба здравоохранения и соцобслуживания предоставляла 80% финансирования услуг, предусмотренных программой, лицам, не имеющим статуса социально незащищенных, и 100% – лицам, состоящим на учете в единой базе данных социально незащищенных семей. По словам мэра Тбилиси, в рамках программы на финансирование лекарств и высокотехнологичных обследований на одного гражданина предусмотрено около 25 тысяч лари в год (более 9,5 тысячи долларов). Бенефициарами программы являются граждане Грузии, зарегистрированные в Тбилиси, в возрасте от 15 до 60 лет включительно, сообщил мэр.Мэрия Тбилиси в 2021 году запустила программу лечения рассеянного склероза, и первоначально было профинансировано два вида дорогостоящих лекарств. В 2022 году к лекарствам добавилось финансирование магнитно-резонансной томографии головного и/или позвоночника и спинного мозга. Мэрия Тбилиси начала программу эндопротезирования для жителей столицы>>Рассеянный склероз вызывает нарушения когнитивной, эмоциональной, двигательной, чувствительной или зрительной функций и возникает в результате повреждения головного и спинного мозга иммунной системой.Согласно оценкам, рассеянным склерозом страдают 1,8 миллиона человек в мире. Заболевание может поражать представителей любых возрастных групп, но чаще встречается у взрослых молодого возраста и среди женской части населения.Проявления рассеянного склероза можно уменьшить или стабилизировать при помощи лекарственной терапии, начатой на раннем этапе заболевания, при этом лечение подбирается индивидуально в зависимости от тяжести рассеянного склероза и его симптомов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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