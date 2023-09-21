https://sputnik-georgia.ru/20230921/narodnye-primety-na-osennee-ravnodenstvie-2023-chto-nelzya-delat-282532952.html

Народные приметы на осеннее равноденствие 2023: что нельзя делать?

Народные приметы на осеннее равноденствие 2023: что нельзя делать?

День осеннего равноденствия, с которым связано много народных примет и запретов, в 2023 году наступит 23 сентября 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T21:24+0400

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справки

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Что нельзя делать в осеннее равноденствие, о народных приметах, связанных с этим днем, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в день осеннего равноденствия делать тяжелую физическую работу – удача может отвернуться. Нельзя в осеннее равноденствие ругаться, сквернословить и желать кому-либо зла – это плохая примета, привлекающая неприятности. Начинать что-то новое в осеннее равноденствие нельзя. По приметам все усилия окажутся тщетными, поэтому лучше все планы отложить на другое, более благоприятное время. Жадничать и лениться в день осеннего равноденствия нельзя – это плохая примета, можно весь год голодать и нищенствовать. По народным приметам давать и брать долг в осеннее равноденствие нельзя – выбраться из долгов будет крайне сложно. Нельзя в осеннее равноденствие выбрасывать остатки еды со стола и оставлять грязную посуду на ночь – по приметам денег весь год хронически будет не хватать. Народные приметы Хорошей приметой, приносящей удачу, считалось в день осеннего равноденствия посетить родителей, поэтому с утра дети старались посетить отчий дом. Бедно накрытый праздничный стол на осеннее равноденствие – плохая примета, предсказывающая неудачи в предстоящем году. По народным приметам очень удачно найти на осеннее равноденствие "камень удачи" – это символ перемен к лучшему. Поэтому в старину, возвращаясь домой, люди внимательно смотрели под ноги, чтобы не упустить свое счастье. А вот плохой сон на осеннее равноденствие считали хорошей приметой – люди верили, что таким образом смогут очиститься от зла и негатива. Много примет на осеннее равноденствие связано и с погодой. Например, много паутины в этот день предсказывало длинную осень и позднюю зиму. По народным приметам осень будет такой же, как и погода на осеннее равноденствие. Листья ивы начали опадать на осеннее равноденствие, значит зима скоро наступит, а если журавли в этот день спешат улететь – это примета, что зимний сезон предстоит суровый. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230921/osennee-ravnodenstvie-2023-traditsii-obychai-i-obryady-prazdnika-282497301.html

https://sputnik-georgia.ru/20230830/osennee-ravnodenstvie-kakogo-chisla-den-urovnyaetsya-s-nochyu-v-2023-281805128.html

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