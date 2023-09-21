https://sputnik-georgia.ru/20230921/vozrastnaya-gruppa-dlya-vaktsinatsii-protiv-virusa-papillomy-uvelichilas-282493601.html
Возрастная группа для вакцинации против вируса папилломы в Грузии увеличилась
Возрастная группа для вакцинации против вируса папилломы в Грузии увеличилась
Вакцинация против ВПЧ обеспечивает долгосрочную защиту от рака шейки матки среди женщин 21.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-21T12:40+0400
2023-09-21T12:40+0400
2023-09-21T13:06+0400
общество
новости
министерство здравоохранения грузии
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Возрастная группа для вакцинации против вируса папилломы в Грузии увеличилась – бесплатно вакцинироваться смогут девочки и женщины в возрасте от 10 до 45 лет, а также мальчики и мужчины в возрасте от 10 до 26 лет, сообщили в Министерстве здравоохранения.Для девочек и мальчиков до 15 лет курс прививок двухдозовый с минимальным интервалом между прививками 6 месяцев. Курс вакцинации для девушек и женщин в возрасте от 15 до 45 лет составляет три дозы. Трехкратную вакцинацию проводят по схеме 0-2-6 месяцев. Минимальный интервал между первой и второй дозами должен составлять не менее 1 месяца, а между второй и третьей дозой – не менее 3 месяцев. Вакцина против вируса папилломы доступна в Грузии и для мальчиков>>Для мужчин и юношей в возрасте от 15 до 26 лет курс вакцинации также состоит из трех доз. Трехкратная вакцинация проходит по схеме 0-2-6 месяцев. Между первой и второй дозой должен быть минимальный интервал не менее 1 месяца, а между второй и третьей – не менее 3 месяцев. Вакцинация против вируса папилломы девочек и мальчиков 10-12 лет проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок в медицинских учреждениях, в которых она зарегистрирована. Оказываемые услуги, включая консультацию врача, полностью финансируются государством. Для женщин 13-45 лет и мужчин 13-26 лет вакцинация проводится в любом медицинском учреждении, оказывающем услуги вакцинации против папилломы, и является для бенефициаров совершенно бесплатной. Вирус папилломы человека (ВПЧ) представляет собой группу вирусов, чрезвычайно широко распространенную во всем мире. Существует более 100 типов ВПЧ, из которых по меньшей мере 13 приводят к развитию рака. ВПЧ передается главным образом при сексуальных контактах. Вакцинация против ВПЧ обеспечивает долгосрочную защиту от рака шейки матки среди женщин. По данным ВОЗ, согласно результатам клинических испытаний, вакцины против вируса папилломы безопасны и очень эффективны. Поэтому предпочтительнее проводить вакцинацию до первого сексуального контакта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, новости, министерство здравоохранения грузии
общество, новости, министерство здравоохранения грузии
Возрастная группа для вакцинации против вируса папилломы в Грузии увеличилась
12:40 21.09.2023 (обновлено: 13:06 21.09.2023)
Вакцинация против ВПЧ обеспечивает долгосрочную защиту от рака шейки матки среди женщин
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Возрастная группа для вакцинации против вируса папилломы в Грузии увеличилась – бесплатно вакцинироваться смогут девочки и женщины в возрасте от 10 до 45 лет, а также мальчики и мужчины в возрасте от 10 до 26 лет, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Для девочек и мальчиков до 15 лет курс прививок двухдозовый с минимальным интервалом между прививками 6 месяцев.
Курс вакцинации для девушек и женщин в возрасте от 15 до 45 лет составляет три дозы. Трехкратную вакцинацию проводят по схеме 0-2-6 месяцев. Минимальный интервал между первой и второй дозами должен составлять не менее 1 месяца, а между второй и третьей дозой – не менее 3 месяцев.
Для мужчин и юношей в возрасте от 15 до 26 лет курс вакцинации также состоит из трех доз. Трехкратная вакцинация проходит по схеме 0-2-6 месяцев. Между первой и второй дозой должен быть минимальный интервал не менее 1 месяца, а между второй и третьей – не менее 3 месяцев.
Вакцинация против вируса папилломы девочек и мальчиков 10-12 лет проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок в медицинских учреждениях, в которых она зарегистрирована. Оказываемые услуги, включая консультацию врача, полностью финансируются государством.
Для женщин 13-45 лет и мужчин 13-26 лет вакцинация проводится в любом медицинском учреждении
, оказывающем услуги вакцинации против папилломы, и является для бенефициаров совершенно бесплатной.
Вирус папилломы человека (ВПЧ) представляет собой группу вирусов, чрезвычайно широко распространенную во всем мире. Существует более 100 типов ВПЧ, из которых по меньшей мере 13 приводят к развитию рака. ВПЧ передается главным образом при сексуальных контактах.
Вакцинация против ВПЧ обеспечивает долгосрочную защиту от рака шейки матки среди женщин. По данным ВОЗ, согласно результатам клинических испытаний, вакцины против вируса папилломы безопасны и очень эффективны. Поэтому предпочтительнее проводить вакцинацию до первого сексуального контакта.