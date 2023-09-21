https://sputnik-georgia.ru/20230921/vse-dlya-molodezhi--proekty-minkulta-gruzii-za-god-282474980.html

Все для молодежи – проекты Минкульта Грузии за год

Все для молодежи – проекты Минкульта Грузии за год

Среди прочего Агентство молодежи бесплатно предоставляет свои помещения для проведения мероприятий 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T09:00+0400

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2023-09-21T09:00+0400

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тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Молодежные лагеря на курортах Анаклия и Шаори, бесплатные пространства для молодежи в Тбилиси и районах Грузии, оплачиваемая стажировка для студентов – об этих и других проектах рассказала министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, выступая перед депутатами в формате "Часа министра". На сегодняшний день на балансе министерства числятся два летних лагеря в Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) и Шаори (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети). Для обустройства инфраструктуры лагерей министерство выделило 1 миллион лари. Всего в этом году было 18 потоков – оба лагеря посетило до 3 тысяч человек. Среди новшеств: в 2023 году для усиления молодежной деятельности в результате сотрудничества с соответствующими ведомствами и неправительственным сектором разработан и утвержден стандарт профессии работника с молодежью. Новое поколение Грузии должно учиться в современных учреждениях – премьер>>Кроме того, Агентство молодежи провело грантовый конкурс, в результате которого были профинансированы молодежные проекты пяти организаций по следующим тематическим приоритетам: развитие молодежных пространств и продвижение неформального образования; содействие культурно-познавательной деятельности молодежи; содействие интеграции молодежи, проживающей на оккупированных территориях. Общий бюджет конкурса составил 200 тысяч лари.По словам министра, одна из проблем, которая беспокоит молодежь Грузии, – недоступность бесплатных пространств для организации и проведения различных мероприятий, особенно в районах страны. Также министр отметила, что в здании Агентства есть бесплатный специальный спортивно-оздоровительный зал для молодых людей с ОВЗ. Что касается регионов, то в Хашури (регион Шида Картли) и районе Цкалтубо (Имерети) открылись молодежные пространства, где желающие смогут пройти тренинги. В филиале в Дманиси (Квемо Картли) провели ремонт – он скоро откроется для местной молодежи. По словам Цулукиани, подобные пространства жизненно важны во всех районах, чтобы молодежь могла развиваться с учетом своих интересов. Министр культуры также рассказала о новом проекте, в рамках которого студенты смогли пройти оплачиваемую стажировку на госслужбе. Желание стажироваться проявили более 2,5 тысячи студентов, однако сначала необходимо было сдать экзамены по грузинскому языку и общим навыкам и при необходимости экзамен по иностранному языку. По результатам тестов отобрали более 70 студентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тея цулукиани