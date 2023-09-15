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Новое поколение Грузии должно учиться в современных учреждениях – премьер

Новое поколение Грузии должно учиться в современных учреждениях – премьер

Глава правительства рассказал о программе восстановления и строительства школ и детсадов 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T14:21+0400

2023-09-15T14:21+0400

2023-09-15T14:43+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Главная мотивация и цель правительства Грузии, чтобы новое поколения училось в школах и детских садах, которые соответствуют современным европейским стандартам, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. В школах Грузии 15 сентября стартовал новый учебный год. В 2023 году первый раз порог школы переступили 60 тысяч первоклассников. Все они будут учиться по новым учебникам и рабочим тетрадям, которые выпущены специально к учебному году 2023/2024. Что касается государственных детсадов, то воспитательный процесс в Тбилиси начнется 18 сентября. Глава грузинского правительства также рассказал о программе восстановления и строительства школ и детских садов. "В прошлом году мы начали очень важную программу, которая предполагает восстановление и строительство сотен школ - 880 школ, и которая уже стартовала. Заключен контракт и, как мы уже упоминали, начался процесс восстановления и строительства нескольких сотен школ", - отметил Гарибашвили. Студентам в Грузии обнулят долги перед вузами>>По словам премьера, в рамках этой программы будет потрачено около одного миллиарда лари. Столько же обойдется проект, который предусматривает восстановление и строительства более тысячи детских садов. "Хочу отметить, что наша главная мотивация, главная цель – чтобы наша молодежь, наши дети, наши студенты учились в школах и детских садах, соответствующих европейским, современным стандартам. Конечно, мы доведем этот процесс до конца", - отметил Гарибашвили. В школах Грузии начался учебный год>>Как отметил премьер, ситуация была очень тяжелая в школах и детсадах. Однако с тех пор, как "Грузинская мечта" пришли к власти, за последние 10 лет было построено много школ, многие были восстановлены. Госпрограмма восстановления и строительства детских садов будет осуществлена в три этапа. Первый этап начался 1 января 2023 года, и на него выделено 100 миллионов лари (более 38 млн долларов). В целом на программу будет потрачено более одного 1,3 млрд лари. С 2023 года также началось восстановление и строительство 500 школ, а более 30 млн лари выделено на обустройство компьютерных лабораторий в школах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий гарибашвили, образование, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, школа