https://sputnik-georgia.ru/20230922/282558181.html

Зеленскому указали на место. Украина становится опасной для окружающих

Зеленскому указали на место. Украина становится опасной для окружающих

Польша прекращает поставки оружия Украине. 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T18:22+0400

2023-09-22T18:22+0400

2023-09-22T18:22+0400

политика

новости

в мире

украина

анджей дуда

оон

вто

киев

польша

обострение ситуации вокруг украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/16/282558361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec58624fcfb3671f05d9d7b415940403.jpg

Споры о зерне привели к тому, что Киев пригрозил Варшаве экономическими санкциями, а поляки в ответ отказались поставлять оружие. И предупредили украинцев: если те продолжат упорствовать, их лишат европейской перспективы. Насколько далеко может зайти выяснение отношений — в материале Михаила Каткова для РИА Новости.На три буквыПрезидент Анджей Дуда, выступая на Генассамблее ООН, сравнил Украину с утопающим, который тянет на дно своих спасителей.Зеленский с той же трибуны заявил, что ему тревожно видеть, как некоторые в Европе "играют в солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер". По его мнению, такие исполнители невольно помогают России. Хотя было совершенно ясно, кого он имеет в виду, представитель Варшавы Петр Мюллер поспешил уточнить: "Надеюсь, это не про нас". На полях Генассамблеи Зеленский с Дудой так и не пересеклись. По словам президента Польши — "из-за организационных неувязок".Между тем, пока они произносили речи в Нью-Йорке, в Киеве замминистра экономики Украины Тарас Качка сообщил об эмбарго на польские лук, помидоры, капусту и яблоки. Это ответ на запрет импорта украинского зерна, муки и зернового шрота."Действия Украины не производят на нас впечатления", — отреагировал польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк. Варшавские эксперты тут же обнаружили в украинском зерне сальмонеллу, пестициды и миотоксины. Как утверждает главный ветеринарный врач, с января по май вредные вещества выявили в 35 процентах поставок с Украины.Игра на понижениеШинковский вель Сенк предупредил: Польша готова ослабить поддержку Киева. Этого требует общество — о чем свидетельствуют опросы. Варшавский университет опубликовал недавно результаты исследования "Социальное восприятие беженцев с Украины, мигрантов и действий польского государства". Выяснилось, что в мае хорошо относились к украинцам на 13 процентов меньше респондентов, чем в январе. Многие считают, что переселенцы отнимают у них работу.Премьер-министр Матеуш Моравецкий уже заявил о прекращении поставок оружия. Дескать, нужно думать прежде всего о собственной безопасности: модернизировать армию, чтобы сделать ее одной из сильнейших в Европе.В свою очередь, министр сельского хозяйства Роберт Телус сказал: Варшава не согласится на евроинтеграцию Киева до тех пор, пока там не согласятся с эмбарго на зерно. Это приемлемая уступка ради присоединения к ЕС, считает он.Мюллер добавил, что в экономике каждый сам по себе.Чего хотят страныУкраинские и польские медиа не отстают от политиков. Издание Do Rzeczy описало, как Киеву следует себя вести, чтобы Варшава была довольна. Во-первых, в Евросоюзе Украина должна опираться именно на Польшу, а не Францию и Германию. Во-вторых, нужно отказаться от иска в суд ВТО из-за зерна. Кроме того, надо пересмотреть отношение к Степану Бандере.В целом Do Rzeczy считает, что поляки уже достаточно помогли и имеют право требовать уступок. Иначе, предупреждает издание, у киевских властей может создаться впечатление, что их будут поддерживать всегда и без всяких условий.Оскорбления, суд, неблагодарность. Зеленскому уже не на кого опереться>>Замглавы Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского Лукаш Адамский в статье для "Украинской правды" (УП) указал, что в Киеве не осознают масштабы помощи, которую оказывает правительство Польши, неся при этом внутриполитические потери. Также он напомнил о нежелании украинских властей признавать ответственность УПА* за Волынскую резню.Адамский отметил, что польское общество уже оправилось от первоначального шока, вызванного российско-украинским конфликтом. Соответственно, и готовность к бескорыстной поддержке ослабела. Аргумент "вы нам помогаете, чтобы мы вас защищали", теперь не работает.В ответ УП опубликовала статью, в которой говорится, что об осуждении УПА* не может быть и речи, а поляки должны чтить память украинских "патриотов", погибших в боях с советским НКВД. Кроме того, если в Варшаве стремятся к более прагматичным отношениям, то никто не против, но тогда не надо удивляться тому, что Киев защищает своих аграриев.Ничто не вечноЗамглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что конфликт может зайти довольно далеко, но это связано главным образом с парламентскими выборами в Польше. "Украинское зерно, хлынувшее на польский рынок, ухудшило экономическое положение избирателей правящей партии "Право и справедливость", значительная часть которых проживает в сельской местности. Кроме того, накалилась ситуация на рынке труда из-за притока беженцев. Прежде всего это проблема городов. Соответственно, власти, критикуя Киев, набирают популярность", — рассуждает эксперт.Аналитик Финансового университета при правительстве России Денис Денисов добавляет: "В Варшаве многие политики считают некоторые районы Украины незаконно отторгнутыми польскими территориями. К тому же вся история двусторонних отношений утыкана болевыми точками. Украинцы постоянно воевали с поляками".Скорее всего, как говорят опрошенные РИА Новости эксперты, после выборов стороны сделают вид, что ничего такого и не было. Одно дело — их разборки, совсем другое — противостояние Запада и России, в котором Украина играет ключевую роль.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

украина

киев

польша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, в мире, украина, анджей дуда, оон, вто, киев, польша, обострение ситуации вокруг украины, аналитика