https://sputnik-georgia.ru/20230922/chem-my-dyshim-s-nachala-sentyabrya-v-gruzii-oshtrafovali-sotni-mashin-zagryaznyayuschikh-vozdukh-282549817.html

Чем мы дышим: с начала сентября в Грузии оштрафовали сотни машин, загрязняющих воздух

Чем мы дышим: с начала сентября в Грузии оштрафовали сотни машин, загрязняющих воздух

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Тбилиси 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T14:40+0400

2023-09-22T14:40+0400

2023-09-22T14:40+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Более 640 водителей были оштрафованы за видимые выхлопы автомобилей в четырех крупных городах Грузии в период с 4 по 21 сентября, говорится в сообщении департамента природоохранного надзора. Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября в четырех городах страны – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси.В Тбилиси, где зарегистрировано около миллиона машин, выписали 303 штрафа, в Кутаиси – 149, в Батуми – 109 и в Рустави – 80. Из 641 штрафа 508 были выписаны на физических лиц, а в 133 случаях сотрудники департамента экологического надзора оштрафовали юридических лиц. Начались проверки выхлопов автомобилей на дорогах Грузии>>Согласно принятым депутатами поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушителя штрафуют на 100 лари (около 40 долларов) в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари (115 долларов). Если спустя 15 дней нарушение вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари (около 230 долларов).Юридическое лицо штрафуют на 500 лари (более 190 долларов) в первый раз, на 1 500 лари (575 долларов) – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари (более 1 150 долларов) – в третий раз.Если штраф оплачивается в течение 10 дней, его сумма уменьшается на 20%.При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ, владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт технического осмотра, где его повторно проверят.Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если результаты будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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