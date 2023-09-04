https://sputnik-georgia.ru/20230904/nachalis-proverki-vykhlopov-avtomobiley-na-dorogakh-gruzii-281914737.html

Начались проверки выхлопов автомобилей на дорогах Грузии

Начались проверки выхлопов автомобилей на дорогах Грузии

Проверять транспорт будут на дорогах Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, а автомобили будут останавливать выборочно 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T07:32+0400

2023-09-04T07:32+0400

2023-09-04T07:47+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Контроль за выбросом загрязняющих веществ автотранспортными средствами на дорогах Грузии начнется с 4 сентября в четырех городах страны, сообщает департамент по надзору за окружающей средой. Проверять транспорт будут на дорогах Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Транспортные средства будут останавливать выборочно. Проверить выбросы от конкретного автомобиля можно будет с помощью специального прибора. Согласно принятым депутатами поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушитель будет оштрафовано на 100 лари (38 долларов) в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари (115 долларов). Если спустя 15 дней нарушения вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари (около 230 долларов).Пробок в Тбилиси станет меньше, а воздух чище – новый проект мэрии >>Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари (192 доллара) в первый раз, на 1 500 лари (575 долларов) – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари (более 1 150 долларов) – в третий раз. Если штраф заплатят в течение 10 дней, его сумма уменьшится на 20%. При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ, владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт технического осмотра, где его повторно осмотрят. Воздух в центральной зоне Грузии станет чище >>Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если результаты будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется. С 1 января 2023 года в Грузии вступили в силу изменения в техническом регламенте для планового технического осмотра. Введены более строгие нормы в отношении вредных выбросов. Так, коэффициент выхлопов для авто с бензиновым двигателем теперь составляет 0,55% CO (вместо 0,6% раньше). С 1 февраля 2023 года вошло в силу платное повторное прохождение автомобилем технического осмотра. Причиной ужесточения мер стало частое, по информации министерства экономики, несоответствие автомобилей нормам при первом осмотре. Названо самое загрязненное место Тбилиси >>>С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству, с 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины. Штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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