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Электронные визы увеличат поток туристов между Грузией и Саудовской Аравией – премьер
Электронные визы увеличат поток туристов между Грузией и Саудовской Аравией – премьер
Электронная виза для граждан Грузии будет многократной со сроком действия на один год 22.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-22T15:01+0400
2023-09-22T15:01+0400
2023-09-22T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Саудовская Аравия является привлекательным туристическим рынком для Грузии, а введение электронной визы поможет увеличить поток туристов между двумя странами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с министром туризма Королевства Саудовской Аравии Ахмедом Аль-Хатибом. Встреча состоялась в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Нью-Йорке. По информации пресс-службы администрации правительства, стороны обсудили динамику реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьера в Саудовскую Аравию и наметили планы на будущее.Электронная виза для граждан Грузии будет многократной со сроком действия на один год, однако с правом пребывать в Саудовской Аравии не более 90 дней в году. "Как отметил глава правительства, туризм является быстрорастущим сектором грузинской экономики, а королевство Саудовская Аравия является стратегическим, привлекательным туристическим рынком для Грузии", – отмечено в сообщении. На встрече также обсуждались перспективы будущего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, недвижимости и логистических центров. По словам премьера, правительство Грузии намерено предпринять все необходимые шаги для углубления сотрудничества с Саудовской Аравией как на многостороннем, так и на двустороннем уровнях. Он подчеркнул плодотворное сотрудничество между двумя странами в форматах международных организаций. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отправилась в США 16 сентября. В рамках визита глава грузинского правительства уже провел ряд встреч высокого уровня. Помимо министра туризма Саудовской Аравии, Гарибашвили накануне встретился с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттель и с премьер-министром Мальты Робертом Абела. Политолог о саммите в Саудовской Аравии, свободной Грузии и борьбе с украинскими дронами>>Кроме того, Гарибашвили присутствовал на официальном приеме, организованном президентом США и первой леди в рамках 78-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. С 27 сентября 2019 года Саудовская Аравия ввела туристические визы для иностранных граждан, до этого попасть в страну, кроме дипломатов и их родственников, можно было только по рабочей или бизнес-визе. Визы выдавались консульскими или дипломатическими представительствами правительства КСА за рубежом. В Саудовскую Аравию нельзя ввозить такие товары, как свинина и продукты из ее переработки, алкоголь, рекламные материалы для табачной продукции. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, туризм, саудовская аравия, сша, тбилиси, ираклий гарибашвили, оон
Электронные визы увеличат поток туристов между Грузией и Саудовской Аравией – премьер
Электронная виза для граждан Грузии будет многократной со сроком действия на один год
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Саудовская Аравия является привлекательным туристическим рынком для Грузии, а введение электронной визы поможет увеличить поток туристов между двумя странами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с министром туризма Королевства Саудовской Аравии Ахмедом Аль-Хатибом.
Встреча состоялась в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Нью-Йорке. По информации пресс-службы администрации правительства, стороны обсудили динамику реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьера в Саудовскую Аравию и наметили планы на будущее.
"Гарибашвили поблагодарил правительство Королевства Саудовской Аравии за предоставление гражданам Грузии электронной визы", – говорится в сообщении пресс-службы.
Электронная виза для граждан Грузии будет многократной со сроком действия на один год, однако с правом пребывать в Саудовской Аравии не более 90 дней в году.
"Как отметил глава правительства, туризм является быстрорастущим сектором грузинской экономики, а королевство Саудовская Аравия является стратегическим, привлекательным туристическим рынком для Грузии", – отмечено в сообщении.
На встрече также обсуждались перспективы будущего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, недвижимости и логистических центров.
По словам премьера, правительство Грузии намерено предпринять все необходимые шаги для углубления сотрудничества с Саудовской Аравией как на многостороннем, так и на двустороннем уровнях. Он подчеркнул плодотворное сотрудничество между двумя странами в форматах международных организаций.
Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отправилась в США 16 сентября. В рамках визита глава грузинского правительства уже провел ряд встреч высокого уровня. Помимо министра туризма Саудовской Аравии, Гарибашвили накануне встретился с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттель и с премьер-министром Мальты Робертом Абела.
Кроме того, Гарибашвили присутствовал на официальном приеме, организованном президентом США и первой леди в рамках 78-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма.
С 27 сентября 2019 года Саудовская Аравия ввела туристические визы для иностранных граждан, до этого попасть в страну, кроме дипломатов и их родственников, можно было только по рабочей или бизнес-визе. Визы выдавались консульскими или дипломатическими представительствами правительства КСА за рубежом.
В Саудовскую Аравию нельзя ввозить такие товары, как свинина и продукты из ее переработки, алкоголь, рекламные материалы для табачной продукции.
Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии.