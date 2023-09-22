https://sputnik-georgia.ru/20230922/elektronnye-vizy-uvelichat-potok-turistov-mezhdu-gruziey-i-saudovskoy-araviey--premer-282552855.html

Электронные визы увеличат поток туристов между Грузией и Саудовской Аравией – премьер

Электронные визы увеличат поток туристов между Грузией и Саудовской Аравией – премьер

Электронная виза для граждан Грузии будет многократной со сроком действия на один год 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T15:01+0400

2023-09-22T15:01+0400

2023-09-22T15:01+0400

новости

грузия

туризм

саудовская аравия

сша

тбилиси

ираклий гарибашвили

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/13/282413539_0:0:2993:1685_1920x0_80_0_0_4980f59b29512111eb65de0082109ea2.jpg

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Саудовская Аравия является привлекательным туристическим рынком для Грузии, а введение электронной визы поможет увеличить поток туристов между двумя странами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с министром туризма Королевства Саудовской Аравии Ахмедом Аль-Хатибом. Встреча состоялась в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Нью-Йорке. По информации пресс-службы администрации правительства, стороны обсудили динамику реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьера в Саудовскую Аравию и наметили планы на будущее.Электронная виза для граждан Грузии будет многократной со сроком действия на один год, однако с правом пребывать в Саудовской Аравии не более 90 дней в году. "Как отметил глава правительства, туризм является быстрорастущим сектором грузинской экономики, а королевство Саудовская Аравия является стратегическим, привлекательным туристическим рынком для Грузии", – отмечено в сообщении. На встрече также обсуждались перспективы будущего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, недвижимости и логистических центров. По словам премьера, правительство Грузии намерено предпринять все необходимые шаги для углубления сотрудничества с Саудовской Аравией как на многостороннем, так и на двустороннем уровнях. Он подчеркнул плодотворное сотрудничество между двумя странами в форматах международных организаций. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отправилась в США 16 сентября. В рамках визита глава грузинского правительства уже провел ряд встреч высокого уровня. Помимо министра туризма Саудовской Аравии, Гарибашвили накануне встретился с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттель и с премьер-министром Мальты Робертом Абела. Политолог о саммите в Саудовской Аравии, свободной Грузии и борьбе с украинскими дронами>>Кроме того, Гарибашвили присутствовал на официальном приеме, организованном президентом США и первой леди в рамках 78-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. С 27 сентября 2019 года Саудовская Аравия ввела туристические визы для иностранных граждан, до этого попасть в страну, кроме дипломатов и их родственников, можно было только по рабочей или бизнес-визе. Визы выдавались консульскими или дипломатическими представительствами правительства КСА за рубежом. В Саудовскую Аравию нельзя ввозить такие товары, как свинина и продукты из ее переработки, алкоголь, рекламные материалы для табачной продукции. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

саудовская аравия

сша

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, туризм, саудовская аравия, сша, тбилиси, ираклий гарибашвили, оон