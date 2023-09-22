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Глава МИД Грузии выступил на Генассамблее ООН – о чем говорил Дарчиашвили?

Глава МИД Грузии выступил на Генассамблее ООН – о чем говорил Дарчиашвили?

Министр подчеркнул необходимость защиты фундаментальных ценностей ООН 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T14:01+0400

2023-09-22T14:01+0400

2023-09-22T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Мир и безопасность являются предварительными условиями для продвижения прав человека и достижения устойчивого развития, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили. Глава внешнеполитического ведомства Грузии в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Нью-Йорке выступил с речью на подготовительном министериале "Саммита будущего" (Summit of the Future). В своем выступлении министр иностранных дел подчеркнул важность проведения указанного министериала на фоне текущих вызовов в мире. Министр подчеркнул необходимость защиты фундаментальных ценностей ООН и отметил необходимость принятия декларации "Саммита будущего", которая должна способствовать достижению консенсуса между странами и укреплению мультилатерализма. Как отметил Дарчиашвили, будущая декларация саммита должна осудить серьезные нарушения международного права, а также Устава ООН и подчеркнуть важность защиты и усиления ответственности за эти нарушения. Политолог: за отказ воевать с Россией Грузия может остаться без статуса кандидата в ЕС>>Кроме того, в своем выступлении глава МИД выразил готовность Грузии к полной реализации целей устойчивого развития на период до 2030 года и еще раз подчеркнул важность равного включения всех трех измерений устойчивого развития в декларацию. Министр также акцентировал внимание на необходимости решения проблемы изменения климата. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Грузия будет активно работать вместе с партнерами на пути к разработке декларации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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