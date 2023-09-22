https://sputnik-georgia.ru/20230922/gruziya-i-turtsiya-ukreplyayut-strategicheskoe-partnerstvo-282548819.html

Грузия и Турция укрепляют стратегическое партнерство

Грузия и Турция укрепляют стратегическое партнерство

Встреча главных дипломатов двух стран прошла в рамках 78-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T13:41+0400

2023-09-22T13:41+0400

2023-09-22T13:41+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили и глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан договорились активно работать над дальнейшим укреплением всех направлений стратегического партнерства между странами, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии. Встреча главных дипломатов двух стран прошла в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Гарибашвили отправилась в США 16 сентября. В рамках визита как глава грузинского правительства, так и глава МИД Грузии уже провели ряд встреч высокого уровня. Одну из первых встреч премьер провел с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как отмечено в сообщении, особое внимание стороны уделили ситуации в регионе. Министры еще раз подчеркнули необходимость обеспечения мира для устойчивого и стабильного развития региона и отметили особую роль как Грузии, так и Турции в этом процессе. "Министры договорились активно работать над дальнейшим укреплением всех направлений стратегического партнерства, включая обмен визитами на высоком уровне. Стороны подчеркнули блестящее сотрудничество между Грузией и Турцией в рамках международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций", – отмечено в сообщении.Эрдоган выступил за укрепление отношений Турции с РФ>>Помимо главы МИД Турции, Дарчиашвили также провел переговоры с министром иностранных дел Гватемала Марио Адольфо Букаро Флорес, с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Элмедин Конаковичем, с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсис, с узбекским коллегой Бахтиёр Саидовым, с вице-премьером и главой МИД Словении Таней Файон и т. д. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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