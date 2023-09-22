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"Количество машин в Тбилиси катастрофически увеличилось" – Каладзе
"Количество машин в Тбилиси катастрофически увеличилось" – Каладзе
За последние девять лет количество машин в столице увеличилось больше чем в три раза 22.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-22T11:55+0400
2023-09-22T11:55+0400
2023-09-22T11:55+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. На сегодняшний день в часы пик по улицам столицы Грузии перемещается около 640 тысяч автомобилей, в то время как в 2014 году их было около 180 тысяч, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ранее градоначальник заявил, что в 2012 году в столице Грузии в рабочие дни передвигались около 250 тысяч автомобилей, а в 2017 году данный показатель, по информации Каладзе, увеличился до 380 тысяч. При этом, как отметил Каладзе, около 47% населения Тбилиси имеет автомобиль, но уровень его использования высок и составляет около 97%. "Мы должны противостоять этому развитием общественного транспорта, регулированием, созданием большего количества автобусных полос", – заявил Каладзе. По словам мэра, закрытие крупных проспектов и улиц препятствует передвижению по городу, однако по словам Каладзе, иначе провести работы невозможно. "Если мы не приведем в порядок подземные коммуникации, мы не будем их менять, иначе ничего не получится", – подчеркнул Каладзе. Число бесплатных зарядников для электромобилей в Тбилиси вырастет>>За первый квартал 2023 года число легковых автомобилей в Грузии выросло на 2,8%. По данным МВД, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 657,7 тысячи, тогда как в начале 2023 года в Грузии было 639,7 тысячи таких автомобилей. Из общего числа автомобилей треть зарегистрирована в Тбилиси. При этом с 1 января по 31 марта 2023 года число автомобилей, зарегистрированных в столице, выросло на 5,3% и составило 193,3 тысячи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, грузинские дороги, машины и их водители
"Количество машин в Тбилиси катастрофически увеличилось" – Каладзе
За последние девять лет количество машин в столице увеличилось больше чем в три раза
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. На сегодняшний день в часы пик по улицам столицы Грузии перемещается около 640 тысяч автомобилей, в то время как в 2014 году их было около 180 тысяч, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Ранее градоначальник заявил, что в 2012 году в столице Грузии в рабочие дни передвигались около 250 тысяч автомобилей, а в 2017 году данный показатель, по информации Каладзе, увеличился до 380 тысяч.
"Количество автомобилей в столице катастрофически увеличилось. В часы пик перемещается около 640 тысяч автомобилей, в то время как в 2014 году их было около 180 тысяч. Это число растет с каждым годом", – заявил Каладзе в передаче "Имеди".
При этом, как отметил Каладзе, около 47% населения Тбилиси имеет автомобиль, но уровень его использования высок и составляет около 97%.
"Мы должны противостоять этому развитием общественного транспорта, регулированием, созданием большего количества автобусных полос", – заявил Каладзе.
По словам мэра, закрытие крупных проспектов и улиц препятствует передвижению по городу, однако по словам Каладзе, иначе провести работы невозможно.
"Если мы не приведем в порядок подземные коммуникации, мы не будем их менять, иначе ничего не получится", – подчеркнул Каладзе.
За первый квартал 2023 года число легковых автомобилей в Грузии выросло на 2,8%. По данным МВД, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 657,7 тысячи, тогда как в начале 2023 года в Грузии было 639,7 тысячи таких автомобилей.
Из общего числа автомобилей треть зарегистрирована в Тбилиси. При этом с 1 января по 31 марта 2023 года число автомобилей, зарегистрированных в столице, выросло на 5,3% и составило 193,3 тысячи.