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"Количество машин в Тбилиси катастрофически увеличилось" – Каладзе

"Количество машин в Тбилиси катастрофически увеличилось" – Каладзе

За последние девять лет количество машин в столице увеличилось больше чем в три раза 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T11:55+0400

2023-09-22T11:55+0400

2023-09-22T11:55+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. На сегодняшний день в часы пик по улицам столицы Грузии перемещается около 640 тысяч автомобилей, в то время как в 2014 году их было около 180 тысяч, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ранее градоначальник заявил, что в 2012 году в столице Грузии в рабочие дни передвигались около 250 тысяч автомобилей, а в 2017 году данный показатель, по информации Каладзе, увеличился до 380 тысяч. При этом, как отметил Каладзе, около 47% населения Тбилиси имеет автомобиль, но уровень его использования высок и составляет около 97%. "Мы должны противостоять этому развитием общественного транспорта, регулированием, созданием большего количества автобусных полос", – заявил Каладзе. По словам мэра, закрытие крупных проспектов и улиц препятствует передвижению по городу, однако по словам Каладзе, иначе провести работы невозможно. "Если мы не приведем в порядок подземные коммуникации, мы не будем их менять, иначе ничего не получится", – подчеркнул Каладзе. Число бесплатных зарядников для электромобилей в Тбилиси вырастет>>За первый квартал 2023 года число легковых автомобилей в Грузии выросло на 2,8%. По данным МВД, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 657,7 тысячи, тогда как в начале 2023 года в Грузии было 639,7 тысячи таких автомобилей. Из общего числа автомобилей треть зарегистрирована в Тбилиси. При этом с 1 января по 31 марта 2023 года число автомобилей, зарегистрированных в столице, выросло на 5,3% и составило 193,3 тысячи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, грузинские дороги, машины и их водители