https://sputnik-georgia.ru/20230922/matilda-gvarliani-poyavilas-na-pokaze-diesel-282538592.html
Матильда Гварлиани появилась на показе Diesel
Матильда Гварлиани появилась на показе Diesel
Матильда появилась на показе в рамках Недели моды в Милане, которая собрала модников со всего мира с 19 по 25 сентября 22.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-22T07:32+0400
2023-09-22T07:32+0400
2023-09-22T08:15+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Известная грузинская модель Матильда Гварлиани появилась на показе итальянского бренда Diesel. Матильда Гварлиани появилась на показе в рамках Недели моды в Милане, которая собрала модников со всего мира с 19 по 25 сентября. Гварлиани прошлась по подиуму, представив образ из коллекции бренда весна-лето 2024. Стоит отметить, что Гварлиани успешно работает на Неделях моды разных стран. Так, грузинка участвовала в этом сезоне на модных показах в Нью-Йорке и Лондоне. Матильде Гварлиани 20 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Матильда становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод. Грузинская модель Матильда Гварлиани предстала на показе Gucci в Сеуле >>Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR. Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, милан, матильда гварлиани
в мире, новости, милан, матильда гварлиани
Матильда Гварлиани появилась на показе Diesel
07:32 22.09.2023 (обновлено: 08:15 22.09.2023)
Матильда появилась на показе в рамках Недели моды в Милане, которая собрала модников со всего мира с 19 по 25 сентября
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Известная грузинская модель Матильда Гварлиани появилась на показе итальянского бренда Diesel.
Матильда Гварлиани появилась на показе в рамках Недели моды в Милане, которая собрала модников со всего мира с 19 по 25 сентября.
Гварлиани прошлась по подиуму, представив образ из коллекции бренда весна-лето 2024.
Стоит отметить, что Гварлиани успешно работает на Неделях моды разных стран. Так, грузинка участвовала в этом сезоне на модных показах в Нью-Йорке и Лондоне.
Матильде Гварлиани 20 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере.
Матильда становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.
Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.
Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане (Milan Fashion Week 2019).
На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént.