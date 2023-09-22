https://sputnik-georgia.ru/20230922/matilda-gvarliani-poyavilas-na-pokaze-diesel-282538592.html

Матильда Гварлиани появилась на показе Diesel

Матильда Гварлиани появилась на показе Diesel

Матильда появилась на показе в рамках Недели моды в Милане, которая собрала модников со всего мира с 19 по 25 сентября 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Известная грузинская модель Матильда Гварлиани появилась на показе итальянского бренда Diesel. Матильда Гварлиани появилась на показе в рамках Недели моды в Милане, которая собрала модников со всего мира с 19 по 25 сентября. Гварлиани прошлась по подиуму, представив образ из коллекции бренда весна-лето 2024. Стоит отметить, что Гварлиани успешно работает на Неделях моды разных стран. Так, грузинка участвовала в этом сезоне на модных показах в Нью-Йорке и Лондоне. Матильде Гварлиани 20 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Матильда становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод. Грузинская модель Матильда Гварлиани предстала на показе Gucci в Сеуле >>Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR. Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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