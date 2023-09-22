https://sputnik-georgia.ru/20230922/net-nikakikh-zatsepok-tbilisi-vnov-trebuet-dokazatelstv-ot-ssha-282554334.html

Нет никаких зацепок: Тбилиси вновь требует доказательств от США

Нет никаких зацепок: Тбилиси вновь требует доказательств от США

Грузинская сторона требует представления конкретных доказательств 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T15:22+0400

2023-09-22T15:22+0400

2023-09-22T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. В мировой практике нет ни единого факта, чтобы сторона защиты собирала доказательства, и если бы следствию было за что зацепиться, то были бы приняты другие меры относительно попавшего в санкционный список США бывшего Генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе. США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. Как отметил депутат, оппоненты говорят, что заявление конкретного ведомства США важнее и стоит выше, чем Конституция Грузии, которая, по словам Миканадзе, обязывает защищать интересы каждого из наших граждан. "Мы требуем, чтобы были представлены конкретные доказательства. Как вы знаете, расследование тоже начато, но если бы следствию было за что зацепиться, то, возможно, были бы приняты другие меры в рамках закона", – отметил Миканадзе. Президент пыталась развалить финансовую систему Грузии – депутат от "Грузинской мечты" >>По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Нацбанк Грузии решил повременить с выполнением санкций против Парцхаладзе>>Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, тбилиси, германия, отар парцхаладзе, фсб, грузинская мечта - демократическая грузия