https://sputnik-georgia.ru/20230922/pochemu-amerikantsy-ne-budut-investirovat-v-port-anakliya-proekt-s-politicheskim-podtekstom-282563156.html

Почему американцы не будут инвестировать в порт Анаклия? Проект с политическим подтекстом

Почему американцы не будут инвестировать в порт Анаклия? Проект с политическим подтекстом

Давиташвили подчеркнул, что прогноз оппозиционеров, что никто не захочет инвестировать в Анаклия при условии, что 51% порта будет владеть государство, не... 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T19:02+0400

2023-09-22T19:02+0400

2023-09-22T20:32+0400

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леван давиташвили

роман гоциридзе

консорциум развития анаклия

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили назвал лжецами и демагогами оппозиционных депутатов, которые обвинили его и власти в целом в отказе от гарантий безопасности от Запада – американских инвестиций в проект строительства первого глубоководного порта в Грузии в курортном поселке Анаклия.Строительство порта Анаклия началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", одним из основателей которого была американская компания, обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. В 2022 году власти объявили о намерении возобновить строительство, но с условием, что государству будет принадлежать 51%.Министр явился в законодательный орган по запросу оппозиции, чтобы ответить на вопросы, касающиеся перспектив строительства первого глубоководного порта в Грузии. Вопросы в основном касались того, когда начнется и завершится строительство, почему власти отказались от американских инвестиций и есть ли гарантии того, что проект не попадет в руки российской компании. Финансовый вопрос Оппозиционный депутат Роман Гоциридзе обвинил власти в том, что они буквально прогнали американского инвестора, заявив, что не могут предоставить гарантии заявленного грузооборота."Если гарантия в 50 миллионов была фактором риска и при этом проект Анаклия был под вопросом, министр экономики говорил, что проект нужно заново изучить, реально нужно это или нет, то почему сейчас власти Грузии рискуют и почему только в первый этап проекта Анаклия вкладывают 51% доли, это около 250 миллионов долларов, притом по старым расценкам?" – заявил Гоциридзе, обращаясь к министру. Другой оппозиционный депутат Саломе Самадашвили, в свою очередь, заявила о коррупционных планах властей Грузии."Мы услышали от министра очень анатомическое описание постройки коррупционных схем в нашей стране и перестройки геополитических интересов против США", – заявила Самадашвили.По ее словам, правительство делает все возможное, чтобы партнером государства в реализации проекта порта Анаклия стала китайская компания и проще было заниматься коррупцией."В 2019 году вы отказались от предоставления гарантий, понести теоретически возможные расходы в 50 миллионов долларов, а теперь говорите, что планируете вложить в проект сотни миллионов... Коррупционная сделка с китайцами проще", – сказала Самадашвили. Аргументы оппозиционеров по теме государственных гарантий грузооборота министр назвал спекуляцией и ложью. "Что касается гарантий, во-первых, это было не 50 миллионов долларов, а это было обязательство на 400 миллионов, гарантия, которую требовали от государства потенциальные инвесторы", – сказал министр экономики Леван Давиташвили.При этом он заявил, что оппозиционеры спекулируют темой американских инвестиций. По словам министра, международная финансовая корпорация развития США (DFC) осуществила в Грузии не один успешный проект, в том числе на американские инвестиции был модернизирован порт Поти, и подобные гарантии запрошены не были. В целом на первую фазу проекта Анаклия будет потрачено 589 миллионов долларов. В 2023 году бюджетные расходы предусмотрены в размере 20 миллионов долларов. "Это деньги, которые будут потрачены в интересах населения Грузии, и население Грузии получит от этого еще больше пользы, и у страны будет очень важная критическая инфраструктура в собственности", – сказал Давиташвили.Если не американцы, то кто?В феврале 2023 года был объявлен конкурс по отбору частного партнера по проекту Анаклия, и уже в июне были получены заявки от четырех компаний. В следующий этап прошли две компании – швейцарско-люксенбургская компания или китайско-сингапурский консорциум. Названия компаний пока не разглашаются. Самадашвили выразила уверенность, что победителем объявленного властями Грузии в этом году конкурса по отбору частного партнера с долей в 49% станет китайская компания. В свою очередь депутат Роман Гоциридзе настойчиво интересовался, нет ли китайцев в швейцарско-люксенбургской компании, которая прошла во второй этап конкурса. Кто инвестирует в первый глубоководный порт в Грузии? Названы два претендента>>Министр заявил, что оппозиционеры пытаются создать в Грузии антикитайские настроения. По его словам, организованно происходит демонизация Китая. "Переговоры велись как с европейскими, так и другими компаниями, в том числе с компаниями из Персидского залива, которые оперируют в международных портах, но они не стали участвовать в конкурсе", – сказал Давиташвили.Среди четырех компаний, которые подали заявки на участие в проекте порта Анаклия, были китайская и израильская. Они не удовлетворили критерии отбора. Что касается швейцарско-люксенбургской компании, которая прошла во второй этап, по словам министра, среди основателей и конечных бенефициаров граждан Китая нет. Но при этом министр экономики не исключил того, что партнером государства в проекте Анаклия может стать не одна, а две компании. Это возможно в случае договоренности между компаниями и согласования этого вопроса с властями Грузии. Давиташвили подчеркнул, что прогноз оппозиционеров, что никто не захочет инвестировать в Анаклия при условии, что 51% порта будет владеть государство, не оправдался.Он также заверил депутатов в том, что конкурс по отбору частного партнера для строительства порта Анаклия проходит на высоком уровне согласно международным стандартам и в этом властям помогают ведущие европейские консалтинговые компании – голландские Maritime & Transport Business Solutions и Ports Consultants of Roterdam, а также американская юридическая компания Squire Patton Boggs. Интересы Грузии превыше всегоО том, что в приоритете должны быть интересы страны, говорят как власти, так и оппозиция. Только эти интересы они видят по-разному. Для оппозиционеров очень важно, чтобы в масштабный инфраструктурный проект стратегического значения инвестировали именно американцы. По его словам, в свое время вице-президент США Майк Пенс во время визита в Грузию сказал, что порт Анаклия должен быть построен американскими инвесторами, а никак не китайскими исходя из рисков распространения политического влияния Китая в регионе.При этом Гоциридзе сказал, что никакой антикитайской истерии нет. "Наверно, единственное, что "Грузинская мечта" сделала правильно - это установила свободную торговлю с Китаем. Но другое дело заявления о том, что Китай является стратегическим партнером, и давайте введем Китай в политическую жизнь Грузии, введение безвизового режима для китайских туристов", - заявил Гоциридзе.Все делается для того, чтобы потерять итак уже зыбкие контакты с западными партнерами, сказал в свою очередь оппозиционный депутат Армаз Ахвледиани.Власти Грузии интересы страны в первую очередь в том, чтобы контрольный пакет в таком важном инфраструктурном проекте как порт Анаклия был в руках государства. Как сказал министр экономики Леван Давиташвили в парламенте, это необходимо, чтобы "российские интересы или любого другого государства, другой страны не доминировали над интересами Грузии". По его словам, важно, чтобы "этот порт, как и другие критические стратегические инфраструктурные проекты, служили интересам нашей страны и нашей экономики".При этом министр подчеркнул, что российские компании не участвовали в конкурсе по проекту Анаклия. Все о проекте АнаклияПосле того как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия".Новая компания обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы.Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава.Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году.В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров.Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика >>Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", которую создала Anaklia Holding JSC, основанная TBC Holding и американской компанией Conti International LLC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства."Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, анаклия, китай, тбилиси, леван давиташвили, роман гоциридзе, консорциум развития анаклия