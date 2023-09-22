https://sputnik-georgia.ru/20230922/produmannyy-plan-gosperevorota-v-gruzii--politolog-raskryl-kovarnye-plany-zapada--282564521.html

Продуманный план госпереворота в Грузии – политолог раскрыл коварные планы Запада

Продуманный план госпереворота в Грузии – политолог раскрыл коварные планы Запада

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ прокомментировал заявление Службы госбезапасности о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T19:22+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. "Радикальная оппозиция" в Грузии во главе с основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партией "Единое национальное движение", а также западные партнеры разработали четкий план для вооруженного захвата власти в Грузии, освобождения заключенного Саакашвили, а также для открытия "второго фронта" в стране против России, заявил главный редактор ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили на пресс-конференции на тему "Революционные сценарии в Грузии – как избежать беспорядков" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Отмечается, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. По его словам, новоиспеченное временное правительство сразу же издаст указ на радость западным партнерам об открытии "второго фронта" против России. Хидирбегишвили отметил, что война на Кавказе сейчас обязательно нужна. Как считает политолог, против Грузии ведется экономическая диверсия, и есть угроза национальной безопасности. В частности, ведется кампания по созданию проблем Грузии в отношениях не только с Россией, с которой страна ведет успешное экономическое сотрудничество, но и с важным стратегическим пртнером – Китаем. Неполучение Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС наглядно покажет, хотят ли западные партнеры видеть в стране гражданское противостояние с целью смены власти. Хидирбегишвили уверен, что статус кандидата в ЕС принесет Грузии одни обязанности без прав. Политолог считает, что целью зарубежного турне президента Саломе Зурабишвили была как раз агитация неприсвоения Грузии статуса-кандидата на вступление в ЕС. Политолог считает, что в ближайшие месяцы в Грузии будет расти политический накал, не исключены и попытки провокаций со стороны радикальных сил. По его словам, в Грузии есть люди, которые получают суммы, превышающие бюджет страны, за то, что занимаются антигосударственной деятельностью, диверсией и саботажем. Оппозиция и ее хозяева пойдут на все – "Сила народа" о готовящемся в Грузии госперевороте>>Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, арно хидирбегишвили, единое национальное движение, еврокомиссия, саломе зурабишвили , китай, украина, тбилиси, михаил саакашвили, грузия - евросоюз, евросоюз