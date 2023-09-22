https://sputnik-georgia.ru/20230922/produmannyy-plan-gosperevorota-v-gruzii--politolog-raskryl-kovarnye-plany-zapada--282564521.html
Продуманный план госпереворота в Грузии – политолог раскрыл коварные планы Запада
Продуманный план госпереворота в Грузии – политолог раскрыл коварные планы Запада
Главный редактор ГРУЗИНФОРМ прокомментировал заявление Службы госбезапасности о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота 22.09.2023, Sputnik Грузия
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2023-09-22T19:22+0400
2023-09-22T19:26+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. "Радикальная оппозиция" в Грузии во главе с основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партией "Единое национальное движение", а также западные партнеры разработали четкий план для вооруженного захвата власти в Грузии, освобождения заключенного Саакашвили, а также для открытия "второго фронта" в стране против России, заявил главный редактор ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили на пресс-конференции на тему "Революционные сценарии в Грузии – как избежать беспорядков" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Отмечается, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. По его словам, новоиспеченное временное правительство сразу же издаст указ на радость западным партнерам об открытии "второго фронта" против России. Хидирбегишвили отметил, что война на Кавказе сейчас обязательно нужна. Как считает политолог, против Грузии ведется экономическая диверсия, и есть угроза национальной безопасности. В частности, ведется кампания по созданию проблем Грузии в отношениях не только с Россией, с которой страна ведет успешное экономическое сотрудничество, но и с важным стратегическим пртнером – Китаем. Неполучение Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС наглядно покажет, хотят ли западные партнеры видеть в стране гражданское противостояние с целью смены власти. Хидирбегишвили уверен, что статус кандидата в ЕС принесет Грузии одни обязанности без прав. Политолог считает, что целью зарубежного турне президента Саломе Зурабишвили была как раз агитация неприсвоения Грузии статуса-кандидата на вступление в ЕС. Политолог считает, что в ближайшие месяцы в Грузии будет расти политический накал, не исключены и попытки провокаций со стороны радикальных сил. По его словам, в Грузии есть люди, которые получают суммы, превышающие бюджет страны, за то, что занимаются антигосударственной деятельностью, диверсией и саботажем. Оппозиция и ее хозяева пойдут на все – "Сила народа" о готовящемся в Грузии госперевороте>>Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, арно хидирбегишвили, единое национальное движение, еврокомиссия, саломе зурабишвили , китай, украина, тбилиси, михаил саакашвили, грузия - евросоюз, евросоюз
Продуманный план госпереворота в Грузии – политолог раскрыл коварные планы Запада
19:22 22.09.2023 (обновлено: 19:26 22.09.2023)
Главный редактор ГРУЗИНФОРМ прокомментировал заявление Службы госбезапасности о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. "Радикальная оппозиция" в Грузии во главе с основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партией "Единое национальное движение", а также западные партнеры разработали четкий план для вооруженного захвата власти в Грузии, освобождения заключенного Саакашвили, а также для открытия "второго фронта" в стране против России, заявил главный редактор ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили на пресс-конференции на тему "Революционные сценарии в Грузии – как избежать беспорядков" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Отмечается, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.
"После того, как украинский десант вместе с "грузинским легионом" высаживается в Грузии, а десант будет довольно внушительным, и это будет легкой прогулкой, цель – освобождение Саакашвили, после этого сразу же по задумке образуется временное правительство, и власть будет свергнута", – заявил Хидирбегишвили.
По его словам, новоиспеченное временное правительство сразу же издаст указ на радость западным партнерам об открытии "второго фронта" против России.
"И мы включимся в военные действия, как и было задумано", – сказал Хидирбегишвили.
Хидирбегишвили отметил, что война на Кавказе сейчас обязательно нужна.
"Потому что на Украине контрнаступление захлебывается, начинается осенняя распутица, посылают старое вооружение, Америка недовольна. Байден требует отчетов, что творится и почему, и вот сейчас нужна маленькая победоносная войнушка на Кавказе", – пояснил он.
Как считает политолог, против Грузии ведется экономическая диверсия, и есть угроза национальной безопасности. В частности, ведется кампания по созданию проблем Грузии в отношениях не только с Россией, с которой страна ведет успешное экономическое сотрудничество, но и с важным стратегическим пртнером – Китаем.
"Есть недовольство стратегическим партнерством Грузии с Китаем. Провокационные, агитационные телеканалы называют Китай – нашего нового стратегического партнера – угрозой всему цивилизованному человечеству и практически хотят оборвать и дискредитировать это партнерство", – заявил он.
Неполучение Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС наглядно покажет, хотят ли западные партнеры видеть в стране гражданское противостояние с целью смены власти.
"Если нам не дадут "статус" – это будет праздник. Потому что посмотрите в какие рамки нас ставят уже сегодня: в Россию не летать, с Китаем не дружить, хлеб российский не покупать, туристов не впускать и идти воевать, открывать "второй фронт, то есть гибнуть. Представляете, какие претензии будут после того, как нам дадут этот статус. Членами Евросоюза мы не станем, но постоянно нас будут ставить в угол и говорить, чтобы мы делали одно и не делали другое", – отметил Хидирбегишвили.
Хидирбегишвили уверен, что статус кандидата в ЕС принесет Грузии одни обязанности без прав.
"Если нам не предоставят, это будет первая люстрация наших западных партнеров. Значит, они специально непредоставлением статуса хотели гражданского противостояния, чтобы сменить в Грузии власть, которая отказалась воевать с Россией", – заявил Хидирбегишвили.
Политолог считает, что целью зарубежного турне президента Саломе Зурабишвили была как раз агитация неприсвоения Грузии статуса-кандидата на вступление в ЕС.
"Не агитировать, чтобы нам дали статус, а наоборот, чтобы при этой власти нам этот статус не давали. Потому что тогда исчезает причина менять эту власть, исчезает причина поднимать митинги и революцию на проспекте Руставели. Вот правда", – сказал он.
Политолог считает, что в ближайшие месяцы в Грузии будет расти политический накал, не исключены и попытки провокаций со стороны радикальных сил.
"И сейчас можно провести превентивные меры, такие как контроль за их пропагандистскими телекомпаниями, закон об иностранных агентах должен быть во второй раз обязательно внесен в парламент Грузии и принят, без этого ничего не получится. Тогда каждый человек узнает, кто в Грузии продался и за какую сумму", – заявил Хидирбегишвили.
По его словам, в Грузии есть люди, которые получают суммы, превышающие бюджет страны, за то, что занимаются антигосударственной деятельностью, диверсией и саботажем.
Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.