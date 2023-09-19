https://sputnik-georgia.ru/20230919/oppozitsiya-i-ee-khozyaeva-poydut-na-vse--sila-naroda-o-gotovyaschemsya-v-gruzii-gosperevorote-282428416.html

Оппозиция и ее хозяева пойдут на все – "Сила народа" о готовящемся в Грузии госперевороте

Оппозиция и ее хозяева пойдут на все – "Сила народа" о готовящемся в Грузии госперевороте

За подготовкой революционного сценария в Грузии стоит "глобальная партия войны", считают в "Силе народа" 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T16:43+0400

2023-09-19T16:43+0400

2023-09-19T17:18+0400

грузия

новости

украина

михаил саакашвили

дональд трамп

келли дегнан

грузинская мечта - демократическая грузия

сгб

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24603/08/246030810_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_26c60714a8830a0e78b51b0085383705.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. "Радикальная оппозиция" не имеет никаких шансов победить на предстоящих парламентских выборах в 2024 году, поэтому они и их хозяева пойдут на все до и после выборов, говорится в заявление общественного движения "Сила народа". Накануне Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Отмечается, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. "Радикальной оппозицией" в "Силе народа" и в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" называют основанную осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников. Однако, как отмечено в заявлении, человеку, знакомому с делом, ясно, что главными врагами Грузии и власти являются не представители оппозиции, а их иностранные хозяева. Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии – Служба госбезопасности>>Во время президентства Дональда Трампа влияние "глобальной партии войны" в правительстве США ослабло, что также положительно сказалось на мировой политике, говорится в заявлении. Как отмечают авторы заявления, 2016-2020 годы стали исключением, когда в мире не было войн с участием США и революционные процессы в странах, представляющих интерес для американских властей, прекратились. Однако, как отмечено в заявлении, после поражения Трампа "глобальная партия войны" восстановила свое решающее влияние на американские власти и вновь основательно устроила в мире беспорядки. "Глобальная партия войны" – это, по утверждению лидеров "Силы народа" и "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "Нацдвижение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны". Как отмечают авторы заявления, революции, управляемые извне, проводятся по простой схеме: введение "нарратива" о нелегитимности власти, дискредитация силовых структур и организация акций и неповиновения через заранее подготовленные агрессивные группы. Евромайдан, взрыв и бесцельная стрельба – как планируют организовать госпереворот в Грузии>>С помощью таких схем американские администрации, действующие под диктовку интересов "глобальной партии войны", поставили ряд стран, включая Сирию, Ирак, Ливию, Йемен и Украину, в тяжелейшее положение, говорится в заявлении. Все помнят, какую демократию и какие права человека принесла в Грузию "революция роз" – полный захват судов и силовых структур пришедшими к власти иностранными агентами, переполненные тюрьмы, пытки и бесчеловечное обращение с людьми, бизнес-рэкет, захват СМИ и полная монополизация, отметили авторы заявления. "Глобальная партия войны" во имя демократии и прав человека хочет вернуть к власти ту силу, которая окончательно похоронит демократию и права человека в Грузии, на что у нее будет безусловный зеленый свет извне. Украина стала убежищем преступников – реакция на заявление СГБ о госперевороте в Грузии>>Самое главное, по мнению авторов заявления, что "Нацдвижение" будет выполнять все задания с закрытыми глазами и, аналогично украинскому "Майдану", втянет Грузию в войну сразу после окончания революции, что повлечет за собой более тяжелые последствия для Грузии, чем это было на Украине. Движение "Сила народа" известно своей критикой посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан. Основавшие в августе 2022 года движение депутаты, бывшие члены правящей партии "Грузинская мечта", начали с призывов отмежеваться от провокаций грузинской "радикальной оппозиции", а после начали открыто обвинять Дегнан в том, что именно она стоит за радикалами и финансирует их.Расследование СГБ Грузии В Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Запад мстит Грузии за отказ присоединиться к санкция против РФ - сенатор о заявлении СГБ>>Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона". Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыку "пророссийскости", создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков, отметили в СГБ. Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. Депутат Госдумы прокомментировал заявление СГБ о готовящемся в Грузии перевороте>>Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ. Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов. В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния. В СГБ отметают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, украина, михаил саакашвили, дональд трамп, келли дегнан, грузинская мечта - демократическая грузия, сгб, сша