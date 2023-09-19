https://sputnik-georgia.ru/20230919/oppozitsiya-i-ee-khozyaeva-poydut-na-vse--sila-naroda-o-gotovyaschemsya-v-gruzii-gosperevorote-282428416.html
Оппозиция и ее хозяева пойдут на все – "Сила народа" о готовящемся в Грузии госперевороте
Оппозиция и ее хозяева пойдут на все – "Сила народа" о готовящемся в Грузии госперевороте
За подготовкой революционного сценария в Грузии стоит "глобальная партия войны", считают в "Силе народа" 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T16:43+0400
2023-09-19T16:43+0400
2023-09-19T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. "Радикальная оппозиция" не имеет никаких шансов победить на предстоящих парламентских выборах в 2024 году, поэтому они и их хозяева пойдут на все до и после выборов, говорится в заявление общественного движения "Сила народа". Накануне Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Отмечается, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. "Радикальной оппозицией" в "Силе народа" и в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" называют основанную осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников. Однако, как отмечено в заявлении, человеку, знакомому с делом, ясно, что главными врагами Грузии и власти являются не представители оппозиции, а их иностранные хозяева. Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии – Служба госбезопасности>>Во время президентства Дональда Трампа влияние "глобальной партии войны" в правительстве США ослабло, что также положительно сказалось на мировой политике, говорится в заявлении. Как отмечают авторы заявления, 2016-2020 годы стали исключением, когда в мире не было войн с участием США и революционные процессы в странах, представляющих интерес для американских властей, прекратились. Однако, как отмечено в заявлении, после поражения Трампа "глобальная партия войны" восстановила свое решающее влияние на американские власти и вновь основательно устроила в мире беспорядки. "Глобальная партия войны" – это, по утверждению лидеров "Силы народа" и "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "Нацдвижение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны". Как отмечают авторы заявления, революции, управляемые извне, проводятся по простой схеме: введение "нарратива" о нелегитимности власти, дискредитация силовых структур и организация акций и неповиновения через заранее подготовленные агрессивные группы. Евромайдан, взрыв и бесцельная стрельба – как планируют организовать госпереворот в Грузии>>С помощью таких схем американские администрации, действующие под диктовку интересов "глобальной партии войны", поставили ряд стран, включая Сирию, Ирак, Ливию, Йемен и Украину, в тяжелейшее положение, говорится в заявлении. Все помнят, какую демократию и какие права человека принесла в Грузию "революция роз" – полный захват судов и силовых структур пришедшими к власти иностранными агентами, переполненные тюрьмы, пытки и бесчеловечное обращение с людьми, бизнес-рэкет, захват СМИ и полная монополизация, отметили авторы заявления. "Глобальная партия войны" во имя демократии и прав человека хочет вернуть к власти ту силу, которая окончательно похоронит демократию и права человека в Грузии, на что у нее будет безусловный зеленый свет извне. Украина стала убежищем преступников – реакция на заявление СГБ о госперевороте в Грузии>>Самое главное, по мнению авторов заявления, что "Нацдвижение" будет выполнять все задания с закрытыми глазами и, аналогично украинскому "Майдану", втянет Грузию в войну сразу после окончания революции, что повлечет за собой более тяжелые последствия для Грузии, чем это было на Украине. Движение "Сила народа" известно своей критикой посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан. Основавшие в августе 2022 года движение депутаты, бывшие члены правящей партии "Грузинская мечта", начали с призывов отмежеваться от провокаций грузинской "радикальной оппозиции", а после начали открыто обвинять Дегнан в том, что именно она стоит за радикалами и финансирует их.Расследование СГБ Грузии В Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Запад мстит Грузии за отказ присоединиться к санкция против РФ - сенатор о заявлении СГБ>>Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона". Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыку "пророссийскости", создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков, отметили в СГБ. Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. Депутат Госдумы прокомментировал заявление СГБ о готовящемся в Грузии перевороте>>Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ. Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов. В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния. В СГБ отметают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, украина, михаил саакашвили, дональд трамп, келли дегнан, грузинская мечта - демократическая грузия, сгб, сша
грузия, новости, украина, михаил саакашвили, дональд трамп, келли дегнан, грузинская мечта - демократическая грузия, сгб, сша
Оппозиция и ее хозяева пойдут на все – "Сила народа" о готовящемся в Грузии госперевороте
16:43 19.09.2023 (обновлено: 17:18 19.09.2023)
За подготовкой революционного сценария в Грузии стоит "глобальная партия войны", считают в "Силе народа"
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. "Радикальная оппозиция" не имеет никаких шансов победить на предстоящих парламентских выборах в 2024 году, поэтому они и их хозяева пойдут на все до и после выборов, говорится в заявление общественного движения "Сила народа".
Накануне Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Отмечается, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.
"Информация, распространенная вчера СГБ, еще раз напомнила нам о том, что, несмотря на тяжелое положение радикальной оппозиции, внимание нельзя ослаблять ни на секунду. Более того, так как радикальная оппозиция настолько ослаблена и не имеет шансов на победу на парламентских выборах, она и ее хозяева до и после выборов пойдут на все непозволительное", – говорится в заявлении.
"Радикальной оппозицией" в "Силе народа" и в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" называют основанную осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников.
"Служба государственной безопасности обнародовала очень важную информацию, но в ней не было сказано главное – кто стоит за всем этим. Очевидно, что у оппозиции нет ресурсов для самостоятельной организации каких-либо беспорядков", – говорится в заявлении.
Однако, как отмечено в заявлении, человеку, знакомому с делом, ясно, что главными врагами Грузии и власти являются не представители оппозиции, а их иностранные хозяева.
Во время президентства Дональда Трампа влияние "глобальной партии войны" в правительстве США ослабло, что также положительно сказалось на мировой политике, говорится в заявлении. Как отмечают авторы заявления, 2016-2020 годы стали исключением, когда в мире не было войн с участием США и революционные процессы в странах, представляющих интерес для американских властей, прекратились.
Однако, как отмечено в заявлении, после поражения Трампа "глобальная партия войны" восстановила свое решающее влияние на американские власти и вновь основательно устроила в мире беспорядки.
"Сценарий беспорядков в Грузии был запущен именно после смены власти в Америке. В тот же период Келли Дегнан сменила Карла Харцеля на посту посла "глобальной партии войны", – отмечают авторы заявления.
"Глобальная партия войны" – это, по утверждению лидеров "Силы народа" и "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "Нацдвижение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны".
"В условиях, когда ни власть не сменилась, ни нынешние власти не согласились на войну, естественно, "глобальная партия войны" сделает все, чтобы отомстить власти за провал сценария двух фронтов и вернуть своих агентов к власти", – говорится в заявлении.
Как отмечают авторы заявления, революции, управляемые извне, проводятся по простой схеме: введение "нарратива" о нелегитимности власти, дискредитация силовых структур и организация акций и неповиновения через заранее подготовленные агрессивные группы.
С помощью таких схем американские администрации, действующие под диктовку интересов "глобальной партии войны", поставили ряд стран, включая Сирию, Ирак, Ливию, Йемен и Украину, в тяжелейшее положение, говорится в заявлении.
"Мы все помним, что вышеупомянутые революции были организованы во имя демократии и прав человека. Однако реальность такова, что ситуация с правами человека во всех этих странах сегодня также гораздо более тяжелая, чем была даже до революций", – подчеркнули авторы заявления.
Все помнят, какую демократию и какие права человека принесла в Грузию "революция роз" – полный захват судов и силовых структур пришедшими к власти иностранными агентами, переполненные тюрьмы, пытки и бесчеловечное обращение с людьми, бизнес-рэкет, захват СМИ и полная монополизация, отметили авторы заявления.
"Это лишь неполный перечень тех бед, которые режим Саакашвили причинил Грузии. И сегодня нам нагло говорят, что они предоставят ничего нам не дающий статус кандидата только в том случае, если мы вернем "Нацдвижение" к власти", – говорится в заявлении.
"Глобальная партия войны" во имя демократии и прав человека хочет вернуть к власти ту силу, которая окончательно похоронит демократию и права человека в Грузии, на что у нее будет безусловный зеленый свет извне.
Самое главное, по мнению авторов заявления, что "Нацдвижение" будет выполнять все задания с закрытыми глазами и, аналогично украинскому "Майдану", втянет Грузию в войну сразу после окончания революции, что повлечет за собой более тяжелые последствия для Грузии, чем это было на Украине.
"Естественно, что "глобальная партия войны" и ее агенты не располагают большими ресурсами для организации революции в Грузии... Однако в ближайшие полтора года нельзя ослаблять свое внимание, чтобы мы не превратили нашу страну в жертву глобальных и локальных интересов сил зла", – отмечают авторы заявления.
Движение "Сила народа" известно своей критикой посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан. Основавшие в августе 2022 года движение депутаты, бывшие члены правящей партии "Грузинская мечта", начали с призывов отмежеваться от провокаций грузинской "радикальной оппозиции", а после начали открыто обвинять Дегнан в том, что именно она стоит за радикалами и финансирует их.
Расследование СГБ Грузии
В Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота.
Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.
Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона".
Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыку "пророссийскости", создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков, отметили в СГБ.
Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы.
Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации.
Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ.
Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов.
В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния.
В СГБ отметают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.