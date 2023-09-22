https://sputnik-georgia.ru/20230922/proekt-franko-gruzinskiy-universitet-v-gruzii-mozhet-byt-rasshiren-282552299.html

Проект "Франко-грузинский университет" в Грузии может быть расширен

Проект "Франко-грузинский университет" в Грузии может быть расширен

Благодаря проекту студенты в Грузии могут получить французский диплом 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T15:42+0400

2023-09-22T15:42+0400

2023-09-22T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Поддержка расширения проекта "Франко-грузинского университета" в Грузии, а также перспективы сотрудничества обсудили министр образования и науки Грузии и директор Французского института Грузии Ками Нора на рабочей встрече в Тбилиси, сообщили в пресс-службе ведомства. Проект "Французско-грузинский университет" реализуется с 2018 года и представляет собой институциональное сотрудничество сторон в области высшего образования и научных исследований, которое, в свою очередь, предусматривает разработку совместных программ между французскими и грузинскими вузами и выдачу французских дипломов в Грузии.Стипендию для студентов-отличников удваивают в Грузии>>На встрече Амилахвари подчеркнул важность партнерства с французской стороной с точки зрения развития системы образования и отметил, что в Грузии при поддержке правительства и посольства Франции реализуется ряд важных образовательных и научных проектов. Среди прочего стороны обсудили возможность создания в Грузии независимого грузино-французского университета в Грузии. На встрече также присутствовали атташе посольства Франции по высшему образованию и науке Александра Рихтер и атташе Французского института по лингвистическому и образовательному сотрудничеству Кетеван Курцикидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, франция, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, общество