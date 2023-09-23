https://sputnik-georgia.ru/20230923/aviakompaniya-azimut-zapuskaet-pryamye-reysy-moskva---batumi-i-sochi---tbilisi-282584010.html

Авиакомпания "Азимут" запускает прямые рейсы Москва - Батуми и Сочи - Тбилиси

Авиакомпания "Азимут" запускает прямые рейсы Москва - Батуми и Сочи - Тбилиси

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Российская авиакомпания "Азимут" начнет выполнять прямые авиарейсы из московского "Внуково" в курортный города Батуми с 9 октября, а... 23.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Российская авиакомпания "Азимут" начнет выполнять прямые авиарейсы из московского "Внуково" в курортный города Батуми с 9 октября, а из Сочи в Тбилиси с 11 сентября, говорится на сайте перевозчика.В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Авиакомпания "Россия" не будет летать в Грузию – Агентство гражданской авиации>>Рейсы Москва - Батуми - Москва будут выполняться по понедельникам и четвергам по графику: вылет из Москвы в 13:45, посадка в Батуми в 18:25. Из Батуми - в 19:25, посадка в Москве в 22:10.Рейсы Сочи - Тбилиси - Сочи Сочи будут выполняться по средам и субботам по графику: вылет из Сочи в 09:55, посадка в Тбилиси в 12:00. Вылет из Сочи в 14:30, посадка в Тбилиси в 16:35.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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