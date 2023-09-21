https://sputnik-georgia.ru/20230921/aviakompaniya-rossiya-ne-budet-letat-v-gruziyu---agentstvo-grazhdanskoy-aviatsii-282531623.html

Авиакомпания "Россия" не будет летать в Грузию – Агентство гражданской авиации

Авиакомпания "Россия" не будет летать в Грузию – Агентство гражданской авиации

В первый раз российской авиакомпании было отказано в осуществлениях регулярных рейсов Москва - Тбилиси - Москва 16 мая 2023 года 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T19:47+0400

2023-09-21T19:47+0400

2023-09-21T20:23+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Агентство гражданской авиации Грузии опровергло информацию о начале осуществления полетов в Грузию российской авиакомпанией "Россия". Информация о том, что авиакомпания "Россия" начнет осуществлять прямые авиарейсы из московского аэропорта Шереметьево в Тбилиси с 14 октября появилась на сайте аэропорта "Шереметьево", а затем и ряде СМИ. Однако на сайте авиакомпании "Россия" грузинские города не были указаны в списке доступных направлений. В первый раз российской авиакомпании было отказано в осуществлениях регулярных рейсов Москва-Тбилиси-Москва 16 мая 2023 года. Во второй раз авиакомпания "Россия" вновь обратилась в агентство 14 сентября, на этот раз с просьбой выполнить регулярные рейсы по направлению Москва - Тбилиси - Москва, Москва - Батуми - Москва и Санкт-Петербург - Тбилиси - Санкт-Петербург, в чем авиакомпания получила отказ в тот же день. "Хотим еще раз уточнить, что полеты между Грузией и Российской Федерацией выполняются и будут выполняться в будущем только авиакомпаниями, не входящими в черный список ЕС", – говорится в заявлении. Аэропорты Грузии не будут обслуживать самолеты, попавшие под санкции – Каркашадзе >>Полеты также не будут осуществляться на воздушных судах, производители которых прекратили техническую поддержку. "Агентство гражданской авиации в дальнейшем будет действовать в соответствии с вышеуказанным решением в отношении каждого поданного заявления", – подчеркнуто в заявлении. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, россия, новости, политика, агентство гражданской авиации, авиасообщение россии и грузии