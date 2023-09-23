https://sputnik-georgia.ru/20230923/evrosoyuz-i-ssha-nesut-destabilizatsiyu-na-yuzhnyy-kavkaz--lavrov-282589864.html

Евросоюз и США несут дестабилизацию на Южный Кавказ – Лавров

Евросоюз и США несут дестабилизацию на Южный Кавказ – Лавров

Глава МИД России прокомментировал последние события на Кавказе 23.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-23T20:50+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Евросоюз и США привносят дестабилизацию на Южный Кавказ, навязывая свои "посреднические услуги" Армении и Азербайджану, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 78-й Генеральной Ассамблее ООН.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. "Инициатива мирного соседства" – премьер Грузии сделал предложение Баку и Еревану>>В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. А 21 сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, азербайджан, сша, армения, сергей лавров, карабахский конфликт