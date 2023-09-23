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"Инициатива мирного соседства" – премьер Грузии сделал предложение Баку и Еревану
"Инициатива мирного соседства" – премьер Грузии сделал предложение Баку и Еревану
Грузия превращается в многомерный региональный центр, заявил премьер-министр 23.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-23T10:40+0400
2023-09-23T10:40+0400
2023-09-23T10:55+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Власти Грузии готовы вовлечь Армению и Азербайджан в правительственную "Инициативу мирного соседства", чтобы наконец-то установить прочный мир на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН.В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.Как отметил глава правительства, Грузия формирует многомерный региональный хаб.Грузия разрабатывает стратегические транспортные коридоры для установления важнейших связей между Азией и Европой. Грузия основала "Тбилисский форум Шелкового пути" в 2015 году и таким образом создала международную платформу для диалога между высокопоставленными политиками, деловыми кругами и общественными лидерами, напомнил премьер.После долгого перерыва "Тбилисский форум Шелкового пути" пройдет в 2023 году>>Четвертый "Тбилисский форум Шелкового пути" состоится 26-27 октября, и в нем примут участие около 2000 делегатов из более чем 60 стран, сообщил он.Глава правительства также напомнил о важности Срединного коридора. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.Эти дорожные карты предусматривают конкретные действия, связанные с развитием транспортно-логистической инфраструктуры, оптимизацией операционной деятельности, разработкой единой тарифной политики, цифровизацией коридора и совершенствованием нормативно-правовой базы, отметил он. Потенциал Грузии в Срединном коридоре Восток-Запад: что предстоит сделать власти?>>Кроме того, глава правительства заявил, что Грузия приступила к реализации важных инфраструктурных проектов, среди них – проект модернизации железной дороги. Развитие транзитных путей через Грузию объявлено приоритетом правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Основная железнодорожная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, азербайджан, армения, ираклий гарибашвили, оон, экономика, тбилисский форум шелкового пути
"Инициатива мирного соседства" – премьер Грузии сделал предложение Баку и Еревану
10:40 23.09.2023 (обновлено: 10:55 23.09.2023)
Грузия превращается в многомерный региональный центр, заявил премьер-министр
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Власти Грузии готовы вовлечь Армению и Азербайджан в правительственную "Инициативу мирного соседства", чтобы наконец-то установить прочный мир на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН.
В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
"На основе инициативы мирного соседства моего правительства мы заявляем о нашей готовности вовлечь наших соседей и друзей из Армении и Азербайджана в этот процесс, чтобы наконец установить прочный мир на Южном Кавказе", – заявил премьер.
Как отметил глава правительства, Грузия формирует многомерный региональный хаб.
"Грузия превращается в многоплановый региональный хаб. Наш финансовый сектор получил мировое признание, и мы привлекаем международных инвесторов, что приносит дополнительный капитал в нашу экономику. Мы также рассматриваем инвестиции в нашу инфраструктуру в качестве приоритета для укрепления связей, успешного развития логистического и энергетического секторов", – заявил Гарибашвили.
Грузия разрабатывает стратегические транспортные коридоры для установления важнейших связей между Азией и Европой.
"Участие Грузии в различных международных инициативах и инфраструктурных проектах укрепляет эту связь и способствует развитию торговли в Черноморском регионе", – отметил премьер.
Грузия основала "Тбилисский форум Шелкового пути" в 2015 году и таким образом создала международную платформу для диалога между высокопоставленными политиками, деловыми кругами и общественными лидерами, напомнил премьер.
Четвертый "Тбилисский форум Шелкового пути" состоится 26-27 октября, и в нем примут участие около 2000 делегатов из более чем 60 стран, сообщил он.
Глава правительства также напомнил о важности Срединного коридора.
В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.
"Срединный коридор превратился в безопасный и надежный маршрут, соединяющий Восток и Запад. Мы подписали всеобъемлющие дорожные карты с Азербайджаном и Казахстаном по устранению препятствий и укреплению Срединного коридора в 2022-2027 годах", – заявил глава правительства.
Эти дорожные карты предусматривают конкретные действия, связанные с развитием транспортно-логистической инфраструктуры, оптимизацией операционной деятельности, разработкой единой тарифной политики, цифровизацией коридора и совершенствованием нормативно-правовой базы, отметил он.
Кроме того, глава правительства заявил, что Грузия приступила к реализации важных инфраструктурных проектов, среди них – проект модернизации железной дороги.
"Пропускная способность системы удвоится к концу 2024 года после завершения проекта", – заявил он.
Развитие транзитных путей через Грузию объявлено приоритетом правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Основная железнодорожная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.