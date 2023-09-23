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Грузинский борец вышел в финал чемпионата мира в Сербии
Грузинский борец вышел в финал чемпионата мира в Сербии
Лери Абуладзе вышел в финал чемпионата мира третий раз подряд 23.09.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Лери Абуладзе (63 кг) победил француза Стефана Клеменса со счетом 3:1 в полуфинале чемпионата мира в Белграде. Чемпионат мира по борьбе проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Соревнования проводятся в греко-римской, женской и вольной борьбе.Абуладзе третий раз подряд вышел в финал чемпионата мира, и 24 сентября он будет бороться за первую в карьере золотую медаль. В финале грузинский борец встретится с азербайджанцем Мурадом Мамедовым. Бронзовая медаль! Грузинский борец завоевал путевку на Олимпиаду в Париже&gt;&gt;В прошлом году Абуладзе стал серебряным призером чемпионата мира в Сербии второй раз подряд. Грузинский борец уступил представителю команды хозяев чемпионата Себастьяну Раду.В субботу два других грузинских борца, Джони Хецуриани (67 кг) и Лаша Гобадзе (87 кг), не смогли выйти в полуфинал. А накануне Нугзар Цурцумия (55 кг) завоевал серебряную медаль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, лери абуладзе
спорт, грузия, новости, лери абуладзе

Грузинский борец вышел в финал чемпионата мира в Сербии

21:26 23.09.2023 (обновлено: 21:39 23.09.2023)
© GeoWrestlingГрузинский борец греко-римского стиля Лери Абуладзе
Грузинский борец греко-римского стиля Лери Абуладзе - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2023
© GeoWrestling
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Лери Абуладзе вышел в финал чемпионата мира третий раз подряд
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Лери Абуладзе (63 кг) победил француза Стефана Клеменса со счетом 3:1 в полуфинале чемпионата мира в Белграде.
Чемпионат мира по борьбе проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Соревнования проводятся в греко-римской, женской и вольной борьбе.
Абуладзе третий раз подряд вышел в финал чемпионата мира, и 24 сентября он будет бороться за первую в карьере золотую медаль. В финале грузинский борец встретится с азербайджанцем Мурадом Мамедовым.
Бронзовая медаль! Грузинский борец завоевал путевку на Олимпиаду в Париже>>
В прошлом году Абуладзе стал серебряным призером чемпионата мира в Сербии второй раз подряд. Грузинский борец уступил представителю команды хозяев чемпионата Себастьяну Раду.
В субботу два других грузинских борца, Джони Хецуриани (67 кг) и Лаша Гобадзе (87 кг), не смогли выйти в полуфинал. А накануне Нугзар Цурцумия (55 кг) завоевал серебряную медаль.
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