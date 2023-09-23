https://sputnik-georgia.ru/20230923/gruzinskiy-borets-vyshel-v-final-chempionata-mira-v-serbii-282590066.html

Грузинский борец вышел в финал чемпионата мира в Сербии

Грузинский борец вышел в финал чемпионата мира в Сербии

Лери Абуладзе вышел в финал чемпионата мира третий раз подряд 23.09.2023, Sputnik Грузия

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лери абуладзе

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Лери Абуладзе (63 кг) победил француза Стефана Клеменса со счетом 3:1 в полуфинале чемпионата мира в Белграде. Чемпионат мира по борьбе проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Соревнования проводятся в греко-римской, женской и вольной борьбе.Абуладзе третий раз подряд вышел в финал чемпионата мира, и 24 сентября он будет бороться за первую в карьере золотую медаль. В финале грузинский борец встретится с азербайджанцем Мурадом Мамедовым. Бронзовая медаль! Грузинский борец завоевал путевку на Олимпиаду в Париже>>В прошлом году Абуладзе стал серебряным призером чемпионата мира в Сербии второй раз подряд. Грузинский борец уступил представителю команды хозяев чемпионата Себастьяну Раду.В субботу два других грузинских борца, Джони Хецуриани (67 кг) и Лаша Гобадзе (87 кг), не смогли выйти в полуфинал. А накануне Нугзар Цурцумия (55 кг) завоевал серебряную медаль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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