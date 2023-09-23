https://sputnik-georgia.ru/20230923/gruziya-i-azerbaydzhan-uglublyayut-sotrudnichestvo-v-sfere-kultury-282590409.html

Грузия и Азербайджан углубляют сотрудничество в сфере культуры

Грузия и Азербайджан углубляют сотрудничество в сфере культуры

Стороны договорились, что будут способствовать развитию и популяризации культуры двух народов 23.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-23T22:10+0400

2023-09-23T22:10+0400

2023-09-23T22:10+0400

грузия

новости

политика

азербайджан

элисо болквадзе

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/17/282590241_0:172:2048:1324_1920x0_80_0_0_913ef349827323a27355b8100cff3607.jpg

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Комитеты по культуре парламента Грузии и Милли Меджлиса (Нацсобрание) Азербайджана заключили соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении на сайте законодательного органа Грузии. Меморандум о сотрудничестве с грузинской стороны подписала председатель комитета по культуре Элисо Болквадзе, которая находится с рабочим визитом в Азербайджане. С азербайджанской стороны – руководитель парламентской группы дружбы Азербайджан- Грузия Арзу Нагиев. Комитеты в рамках меморандума в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права будут способствовать развитию и популяризации культуры двух народов. Грузия и Азербайджан обсудили совместные проекты в энергетике>>Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, азербайджан, элисо болквадзе, культура