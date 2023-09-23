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Грузия и Азербайджан углубляют сотрудничество в сфере культуры
Грузия и Азербайджан углубляют сотрудничество в сфере культуры
Стороны договорились, что будут способствовать развитию и популяризации культуры двух народов 23.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-23T22:10+0400
2023-09-23T22:10+0400
2023-09-23T22:10+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Комитеты по культуре парламента Грузии и Милли Меджлиса (Нацсобрание) Азербайджана заключили соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении на сайте законодательного органа Грузии. Меморандум о сотрудничестве с грузинской стороны подписала председатель комитета по культуре Элисо Болквадзе, которая находится с рабочим визитом в Азербайджане. С азербайджанской стороны – руководитель парламентской группы дружбы Азербайджан- Грузия Арзу Нагиев. Комитеты в рамках меморандума в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права будут способствовать развитию и популяризации культуры двух народов. Грузия и Азербайджан обсудили совместные проекты в энергетике>>Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, азербайджан, элисо болквадзе, культура
грузия, новости, политика, азербайджан, элисо болквадзе, культура
Грузия и Азербайджан углубляют сотрудничество в сфере культуры
Стороны договорились, что будут способствовать развитию и популяризации культуры двух народов
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Комитеты по культуре парламента Грузии и Милли Меджлиса (Нацсобрание) Азербайджана заключили соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении на сайте законодательного органа Грузии.
Меморандум о сотрудничестве с грузинской стороны подписала председатель комитета по культуре Элисо Болквадзе, которая находится с рабочим визитом в Азербайджане. С азербайджанской стороны – руководитель парламентской группы дружбы Азербайджан- Грузия Арзу Нагиев.
Комитеты в рамках меморандума в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права будут способствовать развитию и популяризации культуры двух народов.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.