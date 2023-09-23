https://sputnik-georgia.ru/20230923/kak-gruziya-ukrepit-status-vydayuschegosya-igroka-mirovoy-aviatsii--otvet-premera-282585327.html
Как Грузия укрепит статус выдающегося игрока мировой авиации? – ответ премьера
Как Грузия укрепит статус выдающегося игрока мировой авиации? – ответ премьера
Власти Грузии хотят, чтобы в стране был лучший в регионе аэропорт международного класса 23.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-23T15:20+0400
2023-09-23T15:20+0400
2023-09-23T15:20+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Строительство нового международного аэропорта в Тбилиси укрепит статус Грузии как выдающегося игрока мировой авиации, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. Об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб Гарибашвили объявил летом 2023 года. Правительство рассматривает два варианта – расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего ипподрома Вазиани. Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. Правительство хочет развивать такой аэропорт, который будет способствовать развитию грузовых авиаперевозок вслед за развитием пассажирской авиации. Кто будет владельцем нового аэропорта в Тбилиси? Позиция правительства>>Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих, лучших архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. Как ранее заявил премьер, для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года, он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. Первые технические исследования реальных возможностей развития аэропорта в Вазиани проведет одна из лучших консалтинговых компаний в мировой авиационной отрасли – Airport Competence GmbH.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, вазиани, батуми, ираклий гарибашвили, tav georgia
грузия, новости, политика, тбилиси, вазиани, батуми, ираклий гарибашвили, tav georgia
Как Грузия укрепит статус выдающегося игрока мировой авиации? – ответ премьера
Власти Грузии хотят, чтобы в стране был лучший в регионе аэропорт международного класса
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Строительство нового международного аэропорта в Тбилиси укрепит статус Грузии как выдающегося игрока мировой авиации, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН.
Об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб Гарибашвили объявил летом 2023 года. Правительство рассматривает два варианта – расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего ипподрома Вазиани.
"Наше правительство улучшает воздушное сообщение страны, и с этой целью мы строим новый международный аэропорт в Тбилиси. Это будет транспортный узел мирового уровня, который укрепит статус Грузии как выдающегося игрока мировой авиации", – заявил Гарибашвили.
Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна.
Правительство хочет развивать такой аэропорт, который будет способствовать развитию грузовых авиаперевозок вслед за развитием пассажирской авиации.
Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих, лучших архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году.
Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе.
Как ранее заявил премьер, для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня.
На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Договор действует до 2027 года, он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.
Первые технические исследования реальных возможностей развития аэропорта в Вазиани проведет одна из лучших консалтинговых компаний в мировой авиационной отрасли – Airport Competence GmbH.