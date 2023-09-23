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Конституционный суд принял иск об импичменте президента Грузии

Конституционный суд принял иск об импичменте президента Грузии

Рассматривать иск будет пленум Конституционного суда на заседании с участием заявителей и президентом Грузии 23.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-23T11:20+0400

2023-09-23T11:20+0400

2023-09-23T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению конституционное представление об импичменте президента Саломе Зурабишвили для рассмотрения по существу, говорится в сообщении пресс-службы высшего законодательного органа.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" внесла конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили в Конституционный суд 12 сентября. Правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства.Слушание дела по существу начнется в соответствии с первым пунктом статьи 48 Конституции Грузии. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 83 мандата.Процесс импичмента президента Грузии – на что надеется правящая партия>>Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном.В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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