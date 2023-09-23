https://sputnik-georgia.ru/20230923/konstruktsionnyy-sud-prinyal-isk-ob-impichmente-prezidenta-gruzii-282583755.html
Конституционный суд принял иск об импичменте президента Грузии
Конституционный суд принял иск об импичменте президента Грузии
Рассматривать иск будет пленум Конституционного суда на заседании с участием заявителей и президентом Грузии 23.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-23T11:20+0400
2023-09-23T11:20+0400
2023-09-23T11:59+0400
политика
новости
грузия
саломе зурабишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
конституционный суд грузии
грузия - евросоюз
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1e/250491417_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_5b29bb4afd6826f06a225fd8b3528c09.jpg
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению конституционное представление об импичменте президента Саломе Зурабишвили для рассмотрения по существу, говорится в сообщении пресс-службы высшего законодательного органа.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" внесла конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили в Конституционный суд 12 сентября. Правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства.Слушание дела по существу начнется в соответствии с первым пунктом статьи 48 Конституции Грузии. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 83 мандата.Процесс импичмента президента Грузии – на что надеется правящая партия>>Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном.В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1e/250491417_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_89eff73f0a5a1d78588483ca1ae718e8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, конституционный суд грузии, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, конституционный суд грузии, грузия - евросоюз, евросоюз
Конституционный суд принял иск об импичменте президента Грузии
11:20 23.09.2023 (обновлено: 11:59 23.09.2023)
Рассматривать иск будет пленум Конституционного суда на заседании с участием заявителей и президентом Грузии
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению конституционное представление об импичменте президента Саломе Зурабишвили для рассмотрения по существу, говорится в сообщении пресс-службы высшего законодательного органа.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" внесла конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили в Конституционный суд 12 сентября. Правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства.
"Дело по существу будет рассмотрено пленумом Конституционного суда Грузии путем устного слушания с участием авторов представлений и президента Грузии", - сообщается на сайте суда в записи протокола.
Слушание дела по существу начнется в соответствии с первым пунктом статьи 48 Конституции Грузии
.
Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 83 мандата.
Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном.
В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.
В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.