https://sputnik-georgia.ru/20230914/protsess-impichmenta-prezidenta-gruzii---na-chto-nadeetsya-pravyaschaya-partiya-282287172.html

Процесс импичмента президента Грузии – на что надеется правящая партия

Процесс импичмента президента Грузии – на что надеется правящая партия

Правящая партия внесла конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту... 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T20:00+0400

2023-09-14T20:00+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

еврокомиссия

первый визит саломе зурабишвили в армению

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" главное – доказать нарушение Конституции президентом страны Саломе Зурабишвил, а не собрать голоса для импичмента, заявил лидер партии Ираклий Кобахидзе. Политический совет оппозиционной партии "Единое национальное движение", у которой самое большое представительство в парламенте после "Грузинской мечты", принял решение, что депутаты от партии не будут участвовать в процедуре импичмента президента Грузии. Для импичмента необходима поддержка 100 депутатов, а у правящей силы всего 83 голоса. По его словам в вопросе импичмента оппозиция во главе с "Нацдвижением" показала свое лицо. В тоже время другой лидер правящей партии Арчил Талаквадзе не исключил шантажа президента со стороны оппозиции из-за вопроса помилования осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. "Грузинская мечта" уже внесла представление в Конституционный суд вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президента.Помилование Саакашвили будет политической самоликвидацией президента Грузии – Мдинарадзе>> Теперь у Конституционного суда есть месяц на принятия решения. В случае подтверждения нарушения Конституции Грузии, судом вопрос импичмента президента будет вынесен на голосование в парламент. На сегодняшний день у "Грузинской мечты" не хватает 17 голосов для поддержки импичмента. У партий и парламентских групп, озвучивших свою позицию по поводу импичмента и отказавшихся поддерживать инициативу власти, 36 голосов. Импичмент президента – в "Грузинской мечте" не исключают поддержки оппозиции>>Таким образом, правящая партия "Грузинская мечта" может рассчитывать лишь на голоса 10 независимых депутатов и политических групп "Европейские социалисты", "Гирчи" и "Свобода", в которых объедены 10 законодателей. О поддержке импичмента заявила лишь политическая группа "Европейские социалисты", у которой четыре депутата.Причина импичмента Правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном. Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Даже не мечтайте – президент Грузии о своей возможной отставке>>В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Импичмент президенту Грузии: процесс перешел в Конституционный суд>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, арчил талаквадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, первый визит саломе зурабишвили в армению, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, грузия - евросоюз, евросоюз