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Сборная Грузии сыграла вничью с Португалией на Кубке мира
Сборная Грузии сыграла вничью с Португалией на Кубке мира
Первый тайм сборная Грузии выигрывала со счетом 13:5 23.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-23T19:29+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сборная Грузии по регби сыграла вничью с Португалией на Кубке мира во Франции, матч закончился со счетом 18:18. При этом сборная Грузии выиграла первый тайм матча со счетом 13:5, но во второй половине поединка португальцы смогли выйти вперед. Грузия смогла сравнять счет лишь на последних минутах матча.Ранее, 10 сентября, сборная Грузии по регби уступила двукратному чемпиону мира, Австралии, со счетом 15:35 в дебютном матче группы С Кубка мира по регби."Я разочарован" – тренер сборной Грузии по регби после матча с Австралией>>Ранее Грузия уступила сборной Австралии со счетом 15:35. 30 сентября соперником грузинской сборной будет Фиджи, 7 октября – Уэльс. Из группы в 1/4 финала выйдут две лучшие команды.Грузия участвует в Кубке мира по регби шестой раз подряд.Расписание игр сборной Грузии на чемпионате мира:30 сентября: Фиджи – Грузия7 октября: Уэльс – Грузия.Кубок мира по регби (Rugby World Cup 2023) проходит во Франции с 8 сентября по 28 октября. Команды в десяти городах проведут 48 матчей. Соперниками Грузии в группе C стали Уэльс, Австралия, Фиджи и Португалия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Сборная Грузии сыграла вничью с Португалией на Кубке мира
19:29 23.09.2023 (обновлено: 20:06 23.09.2023)
Первый тайм сборная Грузии выигрывала со счетом 13:5
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сборная Грузии по регби сыграла вничью с Португалией на Кубке мира во Франции, матч закончился со счетом 18:18.
При этом сборная Грузии выиграла первый тайм матча со счетом 13:5, но во второй половине поединка португальцы смогли выйти вперед. Грузия смогла сравнять счет лишь на последних минутах матча.
Ранее, 10 сентября, сборная Грузии по регби уступила двукратному чемпиону мира, Австралии, со счетом 15:35 в дебютном матче группы С Кубка мира по регби.
Ранее Грузия уступила сборной Австралии со счетом 15:35. 30 сентября соперником грузинской сборной будет Фиджи, 7 октября – Уэльс. Из группы в 1/4 финала выйдут две лучшие команды.
Грузия участвует в Кубке мира по регби шестой раз подряд.
Расписание игр сборной Грузии на чемпионате мира:
30 сентября: Фиджи – Грузия
7 октября: Уэльс – Грузия.
Кубок мира по регби (Rugby World Cup 2023) проходит во Франции с 8 сентября по 28 октября. Команды в десяти городах проведут 48 матчей. Соперниками Грузии в группе C стали Уэльс, Австралия, Фиджи и Португалия.