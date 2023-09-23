https://sputnik-georgia.ru/20230923/sbornaya-gruzii-sygrala-v-nichyu-s-portugaliey-na-kubke-mira--282589385.html

Сборная Грузии сыграла вничью с Португалией на Кубке мира

Сборная Грузии сыграла вничью с Португалией на Кубке мира

Первый тайм сборная Грузии выигрывала со счетом 13:5 23.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сборная Грузии по регби сыграла вничью с Португалией на Кубке мира во Франции, матч закончился со счетом 18:18. При этом сборная Грузии выиграла первый тайм матча со счетом 13:5, но во второй половине поединка португальцы смогли выйти вперед. Грузия смогла сравнять счет лишь на последних минутах матча.Ранее, 10 сентября, сборная Грузии по регби уступила двукратному чемпиону мира, Австралии, со счетом 15:35 в дебютном матче группы С Кубка мира по регби."Я разочарован" – тренер сборной Грузии по регби после матча с Австралией>>Ранее Грузия уступила сборной Австралии со счетом 15:35. 30 сентября соперником грузинской сборной будет Фиджи, 7 октября – Уэльс. Из группы в 1/4 финала выйдут две лучшие команды.Грузия участвует в Кубке мира по регби шестой раз подряд.Расписание игр сборной Грузии на чемпионате мира:30 сентября: Фиджи – Грузия7 октября: Уэльс – Грузия.Кубок мира по регби (Rugby World Cup 2023) проходит во Франции с 8 сентября по 28 октября. Команды в десяти городах проведут 48 матчей. Соперниками Грузии в группе C стали Уэльс, Австралия, Фиджи и Португалия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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