https://sputnik-georgia.ru/20230923/stroitelstvo-glubokovodnogo-porta-anakliya-v-prioritete--premer-gruzii-282584668.html

Строительство глубоководного порта Анаклия в приоритете – премьер Грузии

Строительство глубоководного порта Анаклия в приоритете – премьер Грузии

При партнерстве государства и частного сектора на восточном побережье Черного моря появится глубоководный порт, заявил премьер 23.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-23T13:20+0400

2023-09-23T13:20+0400

2023-09-23T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Строительство глубоководного порта Анаклия, которое начнется в ближайшем будущем, является главным приоритетом правительства Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. Власти Грузии решили возобновить приостановленное в 2020 году строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. В феврале 2023 года был объявлен конкурс по отбору частного партнера, и уже в июне были получены заявки от четырех компаний. В следующий этап прошли две компании. Ранее вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что на основе конкурса частным партнером государства по проекту первого глубоководного порта в Грузии в поселке Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) станет одна из двух зарубежных компаний – швейцарско-люксенбургская компания или китайско-сингапурский консорциум.В 2022 году государство наняло ведущих западных консультантов, чтобы они помогли выбрать надежных и опытных партнеров для реализации проекта Анаклия.Межведомственную правительственную комиссию консультировали три компании: голландские Maritime & Transport Business Solutions и Ports Consultants of Roterdam, а также американская Squire Patton Boggs. С их помощью были составлены условия отбора кандидатов.Кто инвестирует в первый глубоководный порт в Грузии? Названы два претендента>>В течение года шли консультации с потенциальными партнерами государства по проекту Анаклия. Со многими компаниями было оформлено соглашение о конфиденциальности, после чего они получили от государства исследования и другую важную для инвесторов информацию.В результате проектом первого глубоководного порта в Грузии заинтересовались четыре компании, которые подали заявки. Из них во второй этап прошли две компании, которые удовлетворяли квалификационным требованиям.Строительство нового порта Анаклия началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств.Все о проекте Анаклия После того как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". Новая компания обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы. Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава. Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. Власти Грузии начинают строительство порта Анаклия>>В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, анаклия, ираклий гарибашвили, консорциум развития анаклия, леван давиташвили, оон