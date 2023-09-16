https://sputnik-georgia.ru/20230916/vlasti-gruzii-nachinayut-stroitelstvo-porta-anakliya-282319371.html
Власти Грузии начинают строительство порта Анаклия
Власти Грузии начинают строительство порта Анаклия
Интерес к участию в строительстве порта выразили ведущие международные компании 16.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-16T14:21+0400
2023-09-16T14:21+0400
2023-09-16T14:24+0400
экономика
грузия
новости
анаклия
китай
поти
хуцишвили
консорциум развития анаклия
леван давиташвили
tbc holding
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение выделить 20 миллионов лари (порядка 7,7 миллиона долларов) из бюджета на начало строительства глубоководного порта в Анаклия на западе страны, заявил глава Минфина Лаша Хуцишвили. Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. По его словам, деньги будут выделены после того, как парламент утвердит поправки в госбюджет 2023 года. Что касается партнерской зарубежной компании, то, по словам министра, интерес выразили сразу несколько компаний. "Думаю, в ближайшее время больше деталей сообщит министерство экономики о том, сколько компаний перейдут на следующий этап и когда будет объявлен победитель", – сказал Хуцишвили. Инвесторы из каких стран заинтересованы в строительстве глубоководного порта в Грузии?>>Ранее министр экономики Леван Давиташвили заявил, что интерес к участию в строительстве порта выразили ведущие международные компании из разных стран мира, в том числе Китая Давиташвили подтвердил, что к порту Анаклия есть интерес и у китайских компаний, которые довольно активно участвуют в развитии инфраструктуры в Грузии, отметив, что китайские компании были довольно конкурентоспособны в реализации определенных проектов в стране. Планы по порту Анаклия Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%, а остальное – частному партнеру, которого выберут исходя из квалификационных критериев и условий предложения. После того как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". Новая компания обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика >>Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (около 1,2 миллиона долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава. Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Китай заинтересован в строительстве глубоководного порта в Анаклия – посол>>Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Премьер Грузии рассказал китайским инвесторам о порте Анаклия>>Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, анаклия, китай, поти, хуцишвили, консорциум развития анаклия, леван давиташвили, tbc holding
экономика, грузия, новости, анаклия, китай, поти, хуцишвили, консорциум развития анаклия, леван давиташвили, tbc holding
Власти Грузии начинают строительство порта Анаклия
14:21 16.09.2023 (обновлено: 14:24 16.09.2023)
Интерес к участию в строительстве порта выразили ведущие международные компании
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение выделить 20 миллионов лари (порядка 7,7 миллиона долларов) из бюджета на начало строительства глубоководного порта в Анаклия на западе страны, заявил глава Минфина Лаша Хуцишвили.
Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств.
"Основные работы сначала будут подготовительными, чтобы в будущем году более интенсивно осуществлялись расходы на строительство инфраструктуры порта", – сказал Хуцишвили.
По его словам, деньги будут выделены после того, как парламент утвердит поправки в госбюджет 2023 года.
Что касается партнерской зарубежной компании, то, по словам министра, интерес выразили сразу несколько компаний.
"Думаю, в ближайшее время больше деталей сообщит министерство экономики о том, сколько компаний перейдут на следующий этап и когда будет объявлен победитель", – сказал Хуцишвили.
Ранее министр экономики Леван Давиташвили заявил, что интерес к участию в строительстве порта выразили ведущие международные компании из разных стран мира, в том числе Китая
Давиташвили подтвердил, что к порту Анаклия есть интерес и у китайских компаний, которые довольно активно участвуют в развитии инфраструктуры в Грузии, отметив, что китайские компании были довольно конкурентоспособны в реализации определенных проектов в стране.
Планы по порту Анаклия
Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%, а остальное – частному партнеру, которого выберут исходя из квалификационных критериев и условий предложения.
После того как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия".
Новая компания обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы.
Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (около 1,2 миллиона долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава.
Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году.
В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.
Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров.
Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.
Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.
Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.
"Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.