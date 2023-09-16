https://sputnik-georgia.ru/20230916/vlasti-gruzii-nachinayut-stroitelstvo-porta-anakliya-282319371.html

Власти Грузии начинают строительство порта Анаклия

Власти Грузии начинают строительство порта Анаклия

Интерес к участию в строительстве порта выразили ведущие международные компании 16.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-16T14:21+0400

2023-09-16T14:21+0400

2023-09-16T14:24+0400

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консорциум развития анаклия

леван давиташвили

tbc holding

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение выделить 20 миллионов лари (порядка 7,7 миллиона долларов) из бюджета на начало строительства глубоководного порта в Анаклия на западе страны, заявил глава Минфина Лаша Хуцишвили. Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. По его словам, деньги будут выделены после того, как парламент утвердит поправки в госбюджет 2023 года. Что касается партнерской зарубежной компании, то, по словам министра, интерес выразили сразу несколько компаний. "Думаю, в ближайшее время больше деталей сообщит министерство экономики о том, сколько компаний перейдут на следующий этап и когда будет объявлен победитель", – сказал Хуцишвили. Инвесторы из каких стран заинтересованы в строительстве глубоководного порта в Грузии?>>Ранее министр экономики Леван Давиташвили заявил, что интерес к участию в строительстве порта выразили ведущие международные компании из разных стран мира, в том числе Китая Давиташвили подтвердил, что к порту Анаклия есть интерес и у китайских компаний, которые довольно активно участвуют в развитии инфраструктуры в Грузии, отметив, что китайские компании были довольно конкурентоспособны в реализации определенных проектов в стране. Планы по порту Анаклия Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%, а остальное – частному партнеру, которого выберут исходя из квалификационных критериев и условий предложения. После того как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". Новая компания обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика >>Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (около 1,2 миллиона долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава. Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Китай заинтересован в строительстве глубоководного порта в Анаклия – посол>>Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Премьер Грузии рассказал китайским инвесторам о порте Анаклия>>Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, анаклия, китай, поти, хуцишвили, консорциум развития анаклия, леван давиташвили, tbc holding