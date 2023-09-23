https://sputnik-georgia.ru/20230923/v-gruzii-utochnili-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-za-vtoroy-kvartal-2023-goda-282563613.html

В Грузии уточнили показатель экономического роста за второй квартал 2023 года

В Грузии уточнили показатель экономического роста за второй квартал 2023 года

Наибольший рост в апреле-июне 2023 года показали следующие сферы: административная деятельность, строительство, информации и коммуникации 23.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-23T09:01+0400

2023-09-23T09:01+0400

2023-09-23T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии во втором квартале 2023 года, по предварительным данным, составил 7,5% по сравнению с апрелем-июнем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за второй квартал составил 7,6%.В текущих ценах ВВП во втором квартале 2023 года составил 19,3 миллиарда лари (7,5 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 2%, а ВВП на душу населения составил 5,2 тысячи лари (две тысячи долларов).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в апреле-июне 2023 года показали следующие сферы: административная деятельность, строительство, информации и коммуникации.Спад наблюдался в обрабатывающей промышленности, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйствах.В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операции с недвижимым имуществом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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