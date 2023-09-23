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В Грузии уточнили показатель экономического роста за второй квартал 2023 года
В Грузии уточнили показатель экономического роста за второй квартал 2023 года
Наибольший рост в апреле-июне 2023 года показали следующие сферы: административная деятельность, строительство, информации и коммуникации 23.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-23T09:01+0400
2023-09-23T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии во втором квартале 2023 года, по предварительным данным, составил 7,5% по сравнению с апрелем-июнем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за второй квартал составил 7,6%.В текущих ценах ВВП во втором квартале 2023 года составил 19,3 миллиарда лари (7,5 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 2%, а ВВП на душу населения составил 5,2 тысячи лари (две тысячи долларов).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в апреле-июне 2023 года показали следующие сферы: административная деятельность, строительство, информации и коммуникации.Спад наблюдался в обрабатывающей промышленности, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйствах.В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операции с недвижимым имуществом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

В Грузии уточнили показатель экономического роста за второй квартал 2023 года

09:01 23.09.2023
© photo: Sputnik / StringerУличные часы на Мейдане в старом Тбилиси
Уличные часы на Мейдане в старом Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Наибольший рост в апреле-июне 2023 года показали следующие сферы: административная деятельность, строительство, информации и коммуникации
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии во втором квартале 2023 года, по предварительным данным, составил 7,5% по сравнению с апрелем-июнем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за второй квартал составил 7,6%.
В текущих ценах ВВП во втором квартале 2023 года составил 19,3 миллиарда лари (7,5 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 2%, а ВВП на душу населения составил 5,2 тысячи лари (две тысячи долларов).

Какие сферы экономики растут

Наибольший рост в апреле-июне 2023 года показали следующие сферы: административная деятельность, строительство, информации и коммуникации.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост во втором квартале 2023 года

Сфера экономики

Рост, %

Административная деятельность

42,8

Строительство

22,7

Информация и коммуникации

20,2

Образование

19,6

Торговля

14,6

Спад наблюдался в обрабатывающей промышленности, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйствах.
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операции с недвижимым имуществом.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП во втором квартале

Сфера

Удельный вес в ВВП, %

Торговля

15,5

Операции с недвижимым имуществом

10,6

Перерабатывающая промышленность

8,9

Строительство

7,7

Сельское хозяйство

7,7

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