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Землетрясение в Турции – очаг в пострадавшем ранее районе
Землетрясение в Турции – очаг в пострадавшем ранее районе
Очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 километра 23.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-23T15:49+0400
2023-09-23T15:49+0400
2023-09-23T16:24+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Подземные толчки, очаг которых залегал на глубине 8,48 километра, зарегистрированы в 12:22 по местному времени (по тбс) в районе Гексун.В провинции Кахраманмараш 6 февраля с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение
в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение
Землетрясение в Турции – очаг в пострадавшем ранее районе
15:49 23.09.2023 (обновлено: 16:24 23.09.2023)
Очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 километра
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает РИА Новости
со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Подземные толчки, очаг которых залегал на глубине 8,48 километра, зарегистрированы в 12:22 по местному времени (по тбс) в районе Гексун.
В провинции Кахраманмараш 6 февраля с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.