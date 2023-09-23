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Землетрясение в Турции – очаг в пострадавшем ранее районе

Землетрясение в Турции – очаг в пострадавшем ранее районе

Очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 километра 23.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-23T15:49+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Подземные толчки, очаг которых залегал на глубине 8,48 километра, зарегистрированы в 12:22 по местному времени (по тбс) в районе Гексун.В провинции Кахраманмараш 6 февраля с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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