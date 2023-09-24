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Допустили много ошибок – главный тренер сборной Грузии по регби о матче с Португалией

Допустили много ошибок – главный тренер сборной Грузии по регби о матче с Португалией

Следующую игру грузинские регбисты проведут 30 сентября со сборной Фиджи 24.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Сборная Грузии по регби допустила много ошибок в матче против Португалии на Кубке мира в Париже, особенно во втором тайме, сказал главный тренер борджгалоснеби Леван Маисашвили после матча. Сборная Грузии сыграла вничью с Португалией – 18:18 во втором матче Кубка мира в Париже. При этом грузинские регбисты выиграли первый тайм матча со счетом 13:5. До встречи в Париже сборные Грузии и Португалии встречались 25 раз и лишь четыре игры выиграли португальцы, еще трижды была зафиксирована ничья и 18 раз сильнее была Грузия. Шок! Сборная Грузии по регби не сумела обыграть Португалию >>Ранее, 10 сентября, Грузия уступила сборной Австралии со счетом 15:35. Расписание оставшихся матчей сборной Грузии на Кубке мира: Кубок мира по регби (Rugby World Cup 2023) проходит во Франции с 8 сентября по 28 октября. Команды в десяти городах проведут 48 матчей. Соперниками Грузии в группе C стали Уэльс, Австралия, Фиджи и Португалия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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