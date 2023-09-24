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Допустили много ошибок – главный тренер сборной Грузии по регби о матче с Португалией
Допустили много ошибок – главный тренер сборной Грузии по регби о матче с Португалией
Следующую игру грузинские регбисты проведут 30 сентября со сборной Фиджи 24.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-24T20:12+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Сборная Грузии по регби допустила много ошибок в матче против Португалии на Кубке мира в Париже, особенно во втором тайме, сказал главный тренер борджгалоснеби Леван Маисашвили после матча. Сборная Грузии сыграла вничью с Португалией – 18:18 во втором матче Кубка мира в Париже. При этом грузинские регбисты выиграли первый тайм матча со счетом 13:5. До встречи в Париже сборные Грузии и Португалии встречались 25 раз и лишь четыре игры выиграли португальцы, еще трижды была зафиксирована ничья и 18 раз сильнее была Грузия. Шок! Сборная Грузии по регби не сумела обыграть Португалию >>Ранее, 10 сентября, Грузия уступила сборной Австралии со счетом 15:35. Расписание оставшихся матчей сборной Грузии на Кубке мира: Кубок мира по регби (Rugby World Cup 2023) проходит во Франции с 8 сентября по 28 октября. Команды в десяти городах проведут 48 матчей. Соперниками Грузии в группе C стали Уэльс, Австралия, Фиджи и Португалия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, португалия, фиджи, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок мира по регби 2023
спорт, новости, грузия, португалия, фиджи, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок мира по регби 2023
Допустили много ошибок – главный тренер сборной Грузии по регби о матче с Португалией
20:12 24.09.2023 (обновлено: 20:21 24.09.2023)
Следующую игру грузинские регбисты проведут 30 сентября со сборной Фиджи
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Сборная Грузии по регби допустила много ошибок в матче против Португалии на Кубке мира в Париже, особенно во втором тайме, сказал главный тренер борджгалоснеби Леван Маисашвили после матча.
Сборная Грузии сыграла вничью с Португалией – 18:18 во втором матче Кубка мира в Париже. При этом грузинские регбисты выиграли первый тайм матча со счетом 13:5.
"В первом тайме все складывалось хорошо, мы хорошо начали игру и доминировали во всех аспектах. У нас было много шансов забить, но мы не смогли их использовать. Ситуация изменилась во втором тайме, Португалия сыграла хорошо, а мы упустили преимущество и допустили много ошибок", – сказал Майсурадзе.
До встречи в Париже сборные Грузии и Португалии встречались 25 раз и лишь четыре игры выиграли португальцы, еще трижды была зафиксирована ничья и 18 раз сильнее была Грузия.
Ранее, 10 сентября, Грузия уступила сборной Австралии со счетом 15:35.
Расписание оставшихся матчей сборной Грузии на Кубке мира:
30 сентября: Фиджи - Грузия
7 октября: Уэльс - Грузия.
Кубок мира по регби (Rugby World Cup 2023) проходит во Франции с 8 сентября по 28 октября. Команды в десяти городах проведут 48 матчей. Соперниками Грузии в группе C стали Уэльс, Австралия, Фиджи и Португалия.