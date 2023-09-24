https://sputnik-georgia.ru/20230924/shok-sbornaya-gruzii-po-regbi-ne-sumela-obygrat-portugaliyu-282594228.html

Шок! Сборная Грузии по регби не сумела обыграть Португалию

Шок! Сборная Грузии по регби не сумела обыграть Португалию

Ничья 18:18 – таков итог встречи в рамках Кубка мира, хотя "Лелос" являлись ярко выраженными фаворитами матча 24.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-24T10:05+0400

2023-09-24T10:05+0400

2023-09-24T10:19+0400

спорт

грузия

аналитика

португалия

мераб шарикадзе

гела апрасидзе

регби

сборная грузии по регби

новости грузинского регби

кубок мира по регби 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/18/282593144_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a4bb1700a399b238483f5e02203a7eee.jpg

Знакомые "Волки" До 23 сентября сборные Грузии и Португалии встречались целых 25 раз, т. е. "Волки" – одни из самых хорошо знакомых грузинам соперников. Из тех 25 матчей лишь 4 выиграли португальцы, еще трижды была зафиксирована ничья, а все 18 оставшихся встреч были выиграны грузинами. Причем последняя победа Грузии над Португалией была достигнута совсем недавно – 19 марта. В испанском Бадахосе, что на границе с Португалией, был назначен финальный матч чемпионата Европы-2023, проведенного по новому формату. Тот матч Грузия выиграла разгромно – 38:11, причем "Лелос" занесли 6 попыток, одна лучше другой. Но не стоит забывать и ту почти катастрофу, которая стряслась с "Лелос" годом ранее – 6 февраля. Та тбилисская встреча завершилась довольно результативной ничьей – 25:25, хотя хозяева поля и были в роли догоняющих большую часть встречи. Та осечка была записана на счет пандемии коронавируса, поскольку в распоряжении Левана Маисашвили с каждым предматчевым днем оказывалось все меньше и меньше здоровых игроков. В итоге пришлось играть, что называется, "с листа", в грузинской команде сразу несколько игроков было вызвано в последний момент, было сразу несколько дебютантов национальной сборной, несыгранность, негативный психологический фон – все в совокупности просто не могло не сказаться на качестве игры и, соответственно, результате. Кстати, начиная с марта 2017 года, после поражения румынам в Бухаресте, это был единственный случай, когда сборная Грузии не сумела выиграть календарный матч ЧЕ. И когда Португалия оказалась в одной группе с Грузией на КМ, то это было воспринято как худший из возможных вариантов – альтернативой были Уругвай, Румыния и Чили... Как там домашняя работа? Все это несметное количество очных встреч, в том числе три за последние полтора года, должно было стать базой для досконального изучения соперника. Как показали первые 40 минут тулузского матча (игра прошла на "Стад де Тулуз"), Леван Маисашвили и его команда видеоаналитиков постарались выявить сильные и слабые стороны португальцев, которые и без того лежали на поверхности – неуступчивый бойцовский, воистину волчий дух, терпеливость в выжидании ошибки соперников-противников и молниеносные, убийственные выпады. Стартует X Кубок мира по регби – как сборная Грузии готова к главному турниру >>Можно сказать, что в первом тайме Маисашвили переиграл своего португальско-французского визави Филиппа Ложиска – 13:5, однако некоторые критические вопросы вызвал и этот счет. А вот вторая половина встречи была чем-то необъяснимым, некой аномалией в области регби, да и спорта в целом. Яркое солнце над Тулузой Игра началась для Грузии просто идеально! Прекрасная погода, великолепный газон, множество грузинских флагов на трибунах и людей в регбийках "Лелос" – все это обещало вылиться в праздник для грузинской стороны. Настроение повышал ряд предстоящих "юбилеев": капитан "Лелос" Мераб Шарикадзе проводил свой 50-й матч в ранге капитана главной команды страны, а скрам-хав Гела Апрасидзе, центр Гиорги Квеселадзе и замок Нодар Чеишвили готовились к 50-му матчу за национальную сборную в целом. И еще: каждая попытка вингера Акаки Табуцадзе удаляла его от пока еще невидных на горизонте конкурентов в его любимом деле. Ака – единоличный лидер по числу попыток за сборную Грузии всех времен. В итоге все "юбилейные" статистические достижения состоялись, в том числе и 30-я попытка Табуцадзе. Уже на 3-й минуте встречи сборная Грузии развернула свою атаку по всему фронту и молодое дарование Давит Ниниашвили, казалось бы, загладил все свои ошибки из предыдущего матча против Австралии. 21-летний фулбэк ринулся на португальцев, которые его захватили в тиски, но Давит красивейшим движением кисти руки выдал мяч прямо в руки уже летевшего на всех парах Табуцадзе. Тот забежал в зачетку поглубже, дабы снайперу было проще пробивать реализацию. Есть 30-я попытка! Тедо Абжандадзе пробил безупречно – 7:0. О Ниниашвили "казалось бы" потому, что кроме этого эпизода в отчетном матче он себя более ничем не проявил, разве что потерями мяча и позиционными ошибками... Инициатива осталась у "Лелос", они практически непрерывно атаковали и были лучше португальцев во всех отношениях. Их превосходство было настолько ощутимым, что главная задача – победа с бонусом, могла быть обеспечена еще в первом тайме. Напомню, бонус дается команде за 4 попытки. Но время шло, и Грузия всякий раз, когда надо было заносить попытку, в последний момент теряла мяч, либо Ниниашвили, Гигашвили, Апрасидзе или Квеселадзе роняли мяч прямо перед собой... Немного растерявшись, на 17-й минуте грузины решили пробивать штрафной по воротам вместо продолжения атаки на попытку. Тем не менее, Абжандадзе пробил точно, сделав счет 10:0. Следующие 15 минут прошли в том же ключе – грузины атаковали, но безрезультатно. На 33-й Абжандадзе забил еще один пенальти – 13:0. И тут же, начав с центра, португальцы провели первую фундаментальную атаку, которая завершилась попыткой – 13:5. Это был холодный душ для "Лелос" и даже удаление португальского столба на 10 минут никак не помогло растерявшимся грузинам выйти из какой-то то ли спячки, то ли комы... Катастрофа! Казалось бы, перерыв был как нельзя кстати и Маисашвили помог бы в тактическом плане, и Шарикадзе воодушевил бы своим пламенным капитанским призывом, но увы... Выйдя на второй тайм в численном большинстве, сборная Грузии стала терять мяч, инициативу, преимущество в столкновениях, в силовой борьбе, в коридорах, в статических схватках, в ударах ногой. Короче, по всем статьям. И преимущество в счете стало таять на глазах – 13:8, 13:11, а потом и вовсе 13:18 после попытки с реализацией. Такой поворот событий поверг "Лелос" в откровенную панику, и они будто вернулись в прошлое, когда абсолютно неопытные на международном уровне грузины не знали, что делать, разгромно проигрывая англичанам, новозеландцам или южноафриканцам. "Я разочарован" – тренер сборной Грузии по регби после матча с Австралией >>Но ведь это были, при всем уважении, всего лишь португальцы, лишь во второй раз попавшие на главный регбийный форум и доселе проигравшие все пять предыдущих матчей на КМ. К счастью для Грузии, за пару минут до конца удалась первая и единственная осмысленная атака за весть тайм. Форварды потрудились и добыли штрафной, причем на довольно убойной позиции. Однако 3 очка ничего не давали и команда пошла на попытку. Выбив мяч в аут, сборная Грузии четко выиграла верховую борьбу в коридоре, сформировала мощный мол и двинулась к зачетке. "Волки" отбивались как могли, но полный сил запасной хукер Тенгиз Замтарадзе невероятным усилием продавил-таки португальскую стену – 18:18! Мяч был приземлен у самой кромки и также вошедшему на замену Луке Маткава пришлось пробивать с максимально неудобной точки. Забей Маткава, Грузия вышла бы вперед, но Луке не удалось повторить свой знамениты прошлогодний кардиффский фокус, когда его финальный выстрел поверг сборную Уэльса. Португальцы начали ударом с центра, мяч попал к грузинам и им оставалось организовать последнюю атаку, но какой-то очень злой рок заставил их нарушить правила игры на собственной половине поля. Шло "покрасневшее" время, португальцы уже ликовали, празднуя еще не зная что. Резервный пробивающий "Волков" прицелился и... промазал. К счастью для "Лелос", хотя и ничья в матче с аутсайдером группы – катастрофа, крушение надежд и... мотивация перед матчем с Фиджи 30 сентября. Надеемся на лучшее настроение в следующую субботу.

португалия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

спорт, грузия, аналитика, португалия, мераб шарикадзе, гела апрасидзе, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок мира по регби 2023