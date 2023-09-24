https://sputnik-georgia.ru/20230924/shok-sbornaya-gruzii-po-regbi-ne-sumela-obygrat-portugaliyu-282594228.html
Шок! Сборная Грузии по регби не сумела обыграть Португалию
Шок! Сборная Грузии по регби не сумела обыграть Португалию
Ничья 18:18 – таков итог встречи в рамках Кубка мира, хотя "Лелос" являлись ярко выраженными фаворитами матча 24.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-24T10:05+0400
2023-09-24T10:05+0400
2023-09-24T10:19+0400
спорт
грузия
аналитика
португалия
мераб шарикадзе
гела апрасидзе
регби
сборная грузии по регби
новости грузинского регби
кубок мира по регби 2023
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/18/282593144_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a4bb1700a399b238483f5e02203a7eee.jpg
Знакомые "Волки" До 23 сентября сборные Грузии и Португалии встречались целых 25 раз, т. е. "Волки" – одни из самых хорошо знакомых грузинам соперников. Из тех 25 матчей лишь 4 выиграли португальцы, еще трижды была зафиксирована ничья, а все 18 оставшихся встреч были выиграны грузинами. Причем последняя победа Грузии над Португалией была достигнута совсем недавно – 19 марта. В испанском Бадахосе, что на границе с Португалией, был назначен финальный матч чемпионата Европы-2023, проведенного по новому формату. Тот матч Грузия выиграла разгромно – 38:11, причем "Лелос" занесли 6 попыток, одна лучше другой. Но не стоит забывать и ту почти катастрофу, которая стряслась с "Лелос" годом ранее – 6 февраля. Та тбилисская встреча завершилась довольно результативной ничьей – 25:25, хотя хозяева поля и были в роли догоняющих большую часть встречи. Та осечка была записана на счет пандемии коронавируса, поскольку в распоряжении Левана Маисашвили с каждым предматчевым днем оказывалось все меньше и меньше здоровых игроков. В итоге пришлось играть, что называется, "с листа", в грузинской команде сразу несколько игроков было вызвано в последний момент, было сразу несколько дебютантов национальной сборной, несыгранность, негативный психологический фон – все в совокупности просто не могло не сказаться на качестве игры и, соответственно, результате. Кстати, начиная с марта 2017 года, после поражения румынам в Бухаресте, это был единственный случай, когда сборная Грузии не сумела выиграть календарный матч ЧЕ. И когда Португалия оказалась в одной группе с Грузией на КМ, то это было воспринято как худший из возможных вариантов – альтернативой были Уругвай, Румыния и Чили... Как там домашняя работа? Все это несметное количество очных встреч, в том числе три за последние полтора года, должно было стать базой для досконального изучения соперника. Как показали первые 40 минут тулузского матча (игра прошла на "Стад де Тулуз"), Леван Маисашвили и его команда видеоаналитиков постарались выявить сильные и слабые стороны португальцев, которые и без того лежали на поверхности – неуступчивый бойцовский, воистину волчий дух, терпеливость в выжидании ошибки соперников-противников и молниеносные, убийственные выпады. Стартует X Кубок мира по регби – как сборная Грузии готова к главному турниру >>Можно сказать, что в первом тайме Маисашвили переиграл своего португальско-французского визави Филиппа Ложиска – 13:5, однако некоторые критические вопросы вызвал и этот счет. А вот вторая половина встречи была чем-то необъяснимым, некой аномалией в области регби, да и спорта в целом. Яркое солнце над Тулузой Игра началась для Грузии просто идеально! Прекрасная погода, великолепный газон, множество грузинских флагов на трибунах и людей в регбийках "Лелос" – все это обещало вылиться в праздник для грузинской стороны. Настроение повышал ряд предстоящих "юбилеев": капитан "Лелос" Мераб Шарикадзе проводил свой 50-й матч в ранге капитана главной команды страны, а скрам-хав Гела Апрасидзе, центр Гиорги Квеселадзе и замок Нодар Чеишвили готовились к 50-му матчу за национальную сборную в целом. И еще: каждая попытка вингера Акаки Табуцадзе удаляла его от пока еще невидных на горизонте конкурентов в его любимом деле. Ака – единоличный лидер по числу попыток за сборную Грузии всех времен. В итоге все "юбилейные" статистические достижения состоялись, в том числе и 30-я попытка Табуцадзе. Уже на 3-й минуте встречи сборная Грузии развернула свою атаку по всему фронту и молодое дарование Давит Ниниашвили, казалось бы, загладил все свои ошибки из предыдущего матча против Австралии. 21-летний фулбэк ринулся на португальцев, которые его захватили в тиски, но Давит красивейшим движением кисти руки выдал мяч прямо в руки уже летевшего на всех парах Табуцадзе. Тот забежал в зачетку поглубже, дабы снайперу было проще пробивать реализацию. Есть 30-я попытка! Тедо Абжандадзе пробил безупречно – 7:0. О Ниниашвили "казалось бы" потому, что кроме этого эпизода в отчетном матче он себя более ничем не проявил, разве что потерями мяча и позиционными ошибками... Инициатива осталась у "Лелос", они практически непрерывно атаковали и были лучше португальцев во всех отношениях. Их превосходство было настолько ощутимым, что главная задача – победа с бонусом, могла быть обеспечена еще в первом тайме. Напомню, бонус дается команде за 4 попытки. Но время шло, и Грузия всякий раз, когда надо было заносить попытку, в последний момент теряла мяч, либо Ниниашвили, Гигашвили, Апрасидзе или Квеселадзе роняли мяч прямо перед собой... Немного растерявшись, на 17-й минуте грузины решили пробивать штрафной по воротам вместо продолжения атаки на попытку. Тем не менее, Абжандадзе пробил точно, сделав счет 10:0. Следующие 15 минут прошли в том же ключе – грузины атаковали, но безрезультатно. На 33-й Абжандадзе забил еще один пенальти – 13:0. И тут же, начав с центра, португальцы провели первую фундаментальную атаку, которая завершилась попыткой – 13:5. Это был холодный душ для "Лелос" и даже удаление португальского столба на 10 минут никак не помогло растерявшимся грузинам выйти из какой-то то ли спячки, то ли комы... Катастрофа! Казалось бы, перерыв был как нельзя кстати и Маисашвили помог бы в тактическом плане, и Шарикадзе воодушевил бы своим пламенным капитанским призывом, но увы... Выйдя на второй тайм в численном большинстве, сборная Грузии стала терять мяч, инициативу, преимущество в столкновениях, в силовой борьбе, в коридорах, в статических схватках, в ударах ногой. Короче, по всем статьям. И преимущество в счете стало таять на глазах – 13:8, 13:11, а потом и вовсе 13:18 после попытки с реализацией. Такой поворот событий поверг "Лелос" в откровенную панику, и они будто вернулись в прошлое, когда абсолютно неопытные на международном уровне грузины не знали, что делать, разгромно проигрывая англичанам, новозеландцам или южноафриканцам. "Я разочарован" – тренер сборной Грузии по регби после матча с Австралией >>Но ведь это были, при всем уважении, всего лишь португальцы, лишь во второй раз попавшие на главный регбийный форум и доселе проигравшие все пять предыдущих матчей на КМ. К счастью для Грузии, за пару минут до конца удалась первая и единственная осмысленная атака за весть тайм. Форварды потрудились и добыли штрафной, причем на довольно убойной позиции. Однако 3 очка ничего не давали и команда пошла на попытку. Выбив мяч в аут, сборная Грузии четко выиграла верховую борьбу в коридоре, сформировала мощный мол и двинулась к зачетке. "Волки" отбивались как могли, но полный сил запасной хукер Тенгиз Замтарадзе невероятным усилием продавил-таки португальскую стену – 18:18! Мяч был приземлен у самой кромки и также вошедшему на замену Луке Маткава пришлось пробивать с максимально неудобной точки. Забей Маткава, Грузия вышла бы вперед, но Луке не удалось повторить свой знамениты прошлогодний кардиффский фокус, когда его финальный выстрел поверг сборную Уэльса. Португальцы начали ударом с центра, мяч попал к грузинам и им оставалось организовать последнюю атаку, но какой-то очень злой рок заставил их нарушить правила игры на собственной половине поля. Шло "покрасневшее" время, португальцы уже ликовали, празднуя еще не зная что. Резервный пробивающий "Волков" прицелился и... промазал. К счастью для "Лелос", хотя и ничья в матче с аутсайдером группы – катастрофа, крушение надежд и... мотивация перед матчем с Фиджи 30 сентября. Надеемся на лучшее настроение в следующую субботу.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Слава Гаспаров
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg
спорт, грузия, аналитика, португалия, мераб шарикадзе, гела апрасидзе, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок мира по регби 2023
спорт, грузия, аналитика, португалия, мераб шарикадзе, гела апрасидзе, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок мира по регби 2023
Знакомые "Волки"
До 23 сентября сборные Грузии и Португалии встречались целых 25 раз, т. е. "Волки" – одни из самых хорошо знакомых грузинам соперников. Из тех 25 матчей лишь 4 выиграли португальцы, еще трижды была зафиксирована ничья, а все 18 оставшихся встреч были выиграны грузинами.
Причем последняя победа Грузии над Португалией была достигнута совсем недавно – 19 марта. В испанском Бадахосе, что на границе с Португалией, был назначен финальный матч чемпионата Европы-2023, проведенного по новому формату. Тот матч Грузия выиграла разгромно – 38:11, причем "Лелос" занесли 6 попыток, одна лучше другой.
Но не стоит забывать и ту почти катастрофу, которая стряслась с "Лелос" годом ранее – 6 февраля. Та тбилисская встреча завершилась довольно результативной ничьей – 25:25, хотя хозяева поля и были в роли догоняющих большую часть встречи. Та осечка была записана на счет пандемии коронавируса, поскольку в распоряжении Левана Маисашвили с каждым предматчевым днем оказывалось все меньше и меньше здоровых игроков.
В итоге пришлось играть, что называется, "с листа", в грузинской команде сразу несколько игроков было вызвано в последний момент, было сразу несколько дебютантов национальной сборной, несыгранность, негативный психологический фон – все в совокупности просто не могло не сказаться на качестве игры и, соответственно, результате.
Кстати, начиная с марта 2017 года, после поражения румынам в Бухаресте, это был единственный случай, когда сборная Грузии не сумела выиграть календарный матч ЧЕ. И когда Португалия оказалась в одной группе с Грузией на КМ, то это было воспринято как худший из возможных вариантов – альтернативой были Уругвай, Румыния и Чили...
Как там домашняя работа?
Все это несметное количество очных встреч, в том числе три за последние полтора года, должно было стать базой для досконального изучения соперника.
Как показали первые 40 минут тулузского матча (игра прошла на "Стад де Тулуз"), Леван Маисашвили и его команда видеоаналитиков постарались выявить сильные и слабые стороны португальцев, которые и без того лежали на поверхности – неуступчивый бойцовский, воистину волчий дух, терпеливость в выжидании ошибки соперников-противников и молниеносные, убийственные выпады.
Можно сказать, что в первом тайме Маисашвили переиграл своего португальско-французского визави Филиппа Ложиска – 13:5, однако некоторые критические вопросы вызвал и этот счет. А вот вторая половина встречи была чем-то необъяснимым, некой аномалией в области регби, да и спорта в целом.
Яркое солнце над Тулузой
Игра началась для Грузии просто идеально! Прекрасная погода, великолепный газон, множество грузинских флагов на трибунах и людей в регбийках "Лелос" – все это обещало вылиться в праздник для грузинской стороны. Настроение повышал ряд предстоящих "юбилеев": капитан "Лелос" Мераб Шарикадзе проводил свой 50-й матч в ранге капитана главной команды страны, а скрам-хав Гела Апрасидзе, центр Гиорги Квеселадзе и замок Нодар Чеишвили готовились к 50-му матчу за национальную сборную в целом. И еще: каждая попытка вингера Акаки Табуцадзе удаляла его от пока еще невидных на горизонте конкурентов в его любимом деле. Ака – единоличный лидер по числу попыток за сборную Грузии всех времен.
В итоге все "юбилейные" статистические достижения состоялись, в том числе и 30-я попытка Табуцадзе.
Уже на 3-й минуте встречи сборная Грузии развернула свою атаку по всему фронту и молодое дарование Давит Ниниашвили, казалось бы, загладил все свои ошибки из предыдущего матча против Австралии. 21-летний фулбэк ринулся на португальцев, которые его захватили в тиски, но Давит красивейшим движением кисти руки выдал мяч прямо в руки уже летевшего на всех парах Табуцадзе. Тот забежал в зачетку поглубже, дабы снайперу было проще пробивать реализацию. Есть 30-я попытка! Тедо Абжандадзе пробил безупречно – 7:0.
О Ниниашвили "казалось бы" потому, что кроме этого эпизода в отчетном матче он себя более ничем не проявил, разве что потерями мяча и позиционными ошибками...
Инициатива осталась у "Лелос", они практически непрерывно атаковали и были лучше португальцев во всех отношениях. Их превосходство было настолько ощутимым, что главная задача – победа с бонусом, могла быть обеспечена еще в первом тайме. Напомню, бонус дается команде за 4 попытки.
Но время шло, и Грузия всякий раз, когда надо было заносить попытку, в последний момент теряла мяч, либо Ниниашвили, Гигашвили, Апрасидзе или Квеселадзе роняли мяч прямо перед собой...
Немного растерявшись, на 17-й минуте грузины решили пробивать штрафной по воротам вместо продолжения атаки на попытку. Тем не менее, Абжандадзе пробил точно, сделав счет 10:0.
Следующие 15 минут прошли в том же ключе – грузины атаковали, но безрезультатно. На 33-й Абжандадзе забил еще один пенальти – 13:0. И тут же, начав с центра, португальцы провели первую фундаментальную атаку, которая завершилась попыткой – 13:5. Это был холодный душ для "Лелос" и даже удаление португальского столба на 10 минут никак не помогло растерявшимся грузинам выйти из какой-то то ли спячки, то ли комы...
Катастрофа!
Казалось бы, перерыв был как нельзя кстати и Маисашвили помог бы в тактическом плане, и Шарикадзе воодушевил бы своим пламенным капитанским призывом, но увы...
Выйдя на второй тайм в численном большинстве, сборная Грузии стала терять мяч, инициативу, преимущество в столкновениях, в силовой борьбе, в коридорах, в статических схватках, в ударах ногой. Короче, по всем статьям.
И преимущество в счете стало таять на глазах – 13:8, 13:11, а потом и вовсе 13:18 после попытки с реализацией. Такой поворот событий поверг "Лелос" в откровенную панику, и они будто вернулись в прошлое, когда абсолютно неопытные на международном уровне грузины не знали, что делать, разгромно проигрывая англичанам, новозеландцам или южноафриканцам.
Но ведь это были, при всем уважении, всего лишь португальцы, лишь во второй раз попавшие на главный регбийный форум и доселе проигравшие все пять предыдущих матчей на КМ.
К счастью для Грузии, за пару минут до конца удалась первая и единственная осмысленная атака за весть тайм. Форварды потрудились и добыли штрафной, причем на довольно убойной позиции. Однако 3 очка ничего не давали и команда пошла на попытку. Выбив мяч в аут, сборная Грузии четко выиграла верховую борьбу в коридоре, сформировала мощный мол и двинулась к зачетке. "Волки" отбивались как могли, но полный сил запасной хукер Тенгиз Замтарадзе невероятным усилием продавил-таки португальскую стену – 18:18!
Мяч был приземлен у самой кромки и также вошедшему на замену Луке Маткава пришлось пробивать с максимально неудобной точки. Забей Маткава, Грузия вышла бы вперед, но Луке не удалось повторить свой знамениты прошлогодний кардиффский фокус, когда его финальный выстрел поверг сборную Уэльса.
Португальцы начали ударом с центра, мяч попал к грузинам и им оставалось организовать последнюю атаку, но какой-то очень злой рок заставил их нарушить правила игры на собственной половине поля.
Шло "покрасневшее" время, португальцы уже ликовали, празднуя еще не зная что. Резервный пробивающий "Волков" прицелился и... промазал. К счастью для "Лелос", хотя и ничья в матче с аутсайдером группы – катастрофа, крушение надежд и... мотивация перед матчем с Фиджи 30 сентября. Надеемся на лучшее настроение в следующую субботу.