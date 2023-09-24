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Еще одно землетрясение зафиксировано в Грузии

Еще одно землетрясение зафиксировано в Грузии

Это уже второе землетрясение, зафиксированное сегодня в Грузии 24.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-24T11:22+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Кахети на востоке Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое произошло в 9:21 по тбилисскому времени, находился близи города Лагодехи в 150 километрах от Тбилиси на глубине 18 километров.Это уже второе землетрясение, зафиксированное сегодня в Грузии. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четырех километрах от Тбилиси в Мцхетском районе в восемь часов утра.Землетрясение произошло вблизи Тбилиси >>Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, кахети, лагодехи, землетрясения в грузии, центр сейсмического мониторинга