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Еще одно землетрясение зафиксировано в Грузии
Еще одно землетрясение зафиксировано в Грузии
Это уже второе землетрясение, зафиксированное сегодня в Грузии 24.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-24T11:22+0400
2023-09-24T11:22+0400
2023-09-24T12:05+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Кахети на востоке Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое произошло в 9:21 по тбилисскому времени, находился близи города Лагодехи в 150 километрах от Тбилиси на глубине 18 километров.Это уже второе землетрясение, зафиксированное сегодня в Грузии. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четырех километрах от Тбилиси в Мцхетском районе в восемь часов утра.Землетрясение произошло вблизи Тбилиси >>Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, кахети, лагодехи, землетрясения в грузии, центр сейсмического мониторинга
грузия, новости, происшествия, тбилиси, кахети, лагодехи, землетрясения в грузии, центр сейсмического мониторинга
Еще одно землетрясение зафиксировано в Грузии
11:22 24.09.2023 (обновлено: 12:05 24.09.2023)
Это уже второе землетрясение, зафиксированное сегодня в Грузии
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Кахети на востоке Грузии, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения, которое произошло в 9:21 по тбилисскому времени, находился близи города Лагодехи в 150 километрах от Тбилиси на глубине 18 километров.
Это уже второе землетрясение, зафиксированное сегодня в Грузии. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четырех километрах от Тбилиси в Мцхетском районе в восемь часов утра.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.